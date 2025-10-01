Рейтинг@Mail.ru
12:53 01.10.2025 (обновлено: 13:03 01.10.2025)
Все заявления Трампа внимательно анализируются в Москве, заявил Песков
Все заявления Трампа внимательно анализируются в Москве, заявил Песков
Все заявления Трампа внимательно анализируются в Москве, заявил Песков

Песков: все заявления Трампа анализируются в Москве с большим вниманием

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Все заявления президента США Дональда Трампа в Москве анализируются с большим вниманием, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Безусловно, все заявления президента Трампа мы с большим вниманием анализируем", - сказал Песков журналистам.
Ранее Трамп заявил, что разочарован в президенте РФ Владимире Путине.
На Западе обратились к Трампу из-за России
Вчера, 16:45
 
Дональд ТрампМоскваСШАРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
 
 
