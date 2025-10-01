https://ria.ru/20251001/tramp-2045603498.html
Все заявления Трампа внимательно анализируются в Москве, заявил Песков
Все заявления Трампа внимательно анализируются в Москве, заявил Песков
Все заявления президента США Дональда Трампа в Москве анализируются с большим вниманием, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T12:53:00+03:00
2025-10-01T12:53:00+03:00
2025-10-01T13:03:00+03:00
Песков: все заявления Трампа анализируются в Москве с большим вниманием