"Дал пощечину": на Западе раскрыли смысл заявления Трампа об Украине - РИА Новости, 01.10.2025
10:13 01.10.2025
"Дал пощечину": на Западе раскрыли смысл заявления Трампа об Украине
Президент США Дональд Трамп своим заявлением о возможности для Украины вернуть территории при помощи ЕС унизил европейские страны, пишет итальянское издание Il...
"Дал пощечину": на Западе раскрыли смысл заявления Трампа об Украине

IFQ: слова Трампа о возвращении территорий Киевом были сарказмом

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп своим заявлением о возможности для Украины вернуть территории при помощи ЕС унизил европейские страны, пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano.
"Так вот, только государство-спутник, которое потеряло всякое критическое мышление, способно поверить, что Трамп говорил всерьез. На самом деле американский лидер захотел отвесить смачную пощечину Европейскому союзу", — говорится в материале.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
"Будет применено": Уиткофф связал новый план Трампа с Украиной
Вчера, 04:44
Издание отмечает, что Украина и европейские страны не поняли смысл заявления американского лидера и не уловили сарказм в его словах.
Во вторник после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке Европейского союза "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже сообщил, что был удивлен заявлением.
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак, отвечая на вопрос газеты, смогла ли украинская делегация на Генассамблее ООН повлиять на мнение Трампа, вместо этого назвал "очень важной" позицию короля, британского премьер-министра Кира Стармера и других людей, с которыми встречался американский лидер во время визита в королевство.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что американский лидер сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с главой киевского режима, по всей видимости, под влиянием его видения. По словам Пескова, прямых заявлений главы США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали.
Президент США Дональд Трамп выступает на 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
СМИ: Трамп шокировал Европу заявлением об Украине
28 сентября, 04:59
 
