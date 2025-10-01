Рейтинг@Mail.ru
04:30 01.10.2025
Трамп на фоне шатдауна собирается подписать указы 1 октября
Трамп на фоне шатдауна собирается подписать указы 1 октября - РИА Новости, 01.10.2025
Трамп на фоне шатдауна собирается подписать указы 1 октября
Президент США Дональд Трамп на фоне шатдауна правительства собирается подписать указы в 23.30 мск 1 октября, их тема не раскрывается, следует из его расписания. РИА Новости, 01.10.2025
в мире
сша
дональд трамп
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп на фоне шатдауна собирается подписать указы 1 октября

Трамп на фоне шатдауна собирается подписать указы в 23.30 мск 1 октября

ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне шатдауна правительства собирается подписать указы в 23.30 мск 1 октября, их тема не раскрывается, следует из его расписания.
"В 16.30 (23.30 мск - ред.) президент подпишет указы в Овальном кабинете", - говорится в расписании.
Сенат США, как ранее передавал корреспондент РИА Новости, завершил сессию 30 сентября и вернется к работе только в 17.00 мск 1 октября. Таким образом, шатдаун правительства США начнется в 6:59 мск 1 октября.
