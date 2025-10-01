https://ria.ru/20251001/tramp-2045541833.html
Трамп на фоне шатдауна собирается подписать указы 1 октября
Трамп на фоне шатдауна собирается подписать указы 1 октября - РИА Новости, 01.10.2025
Трамп на фоне шатдауна собирается подписать указы 1 октября
Президент США Дональд Трамп на фоне шатдауна правительства собирается подписать указы в 23.30 мск 1 октября, их тема не раскрывается, следует из его расписания. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T04:30:00+03:00
2025-10-01T04:30:00+03:00
2025-10-01T04:30:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045469665_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_4eab60ccf6ddf5e6ec6859535296d83f.jpg
https://ria.ru/20250930/tramp-2045439440.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045469665_0:0:2221:1666_1920x0_80_0_0_2a2b00be57b30a95de7d1358b833a844.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп на фоне шатдауна собирается подписать указы 1 октября
Трамп на фоне шатдауна собирается подписать указы в 23.30 мск 1 октября