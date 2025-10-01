https://ria.ru/20251001/tramp-2045531516.html
Трамп рассказал победившей онкологию девочке про близость смерти
ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Победившие онкологию дети благодарили в Белом доме президента США Дональда Трампа за меры по борьбе с заболеванием, одной девочке американский лидер сказал, что она была близка к смерти.
"Это было очень красиво, где ты научилась так говорить", - спросил Трамп
ребенка, когда тот закончил небольшую речь.
Девочка поблагодарила Трампа после того, как он объявил о вложениях в инициативы по борьбе с детской онкологией.
Другую девочку Трамп спросил, как она чувствует себя теперь.
"Теперь хорошо себя чувствуешь. Было довольно близко", - сказал Трамп ребенку, видимо, подразумевая, что та была на пороге смерти.