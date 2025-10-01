Трамп рассказал победившей онкологию девочке про близость смерти

ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Победившие онкологию дети благодарили в Белом доме президента США Дональда Трампа за меры по борьбе с заболеванием, одной девочке американский лидер сказал, что она была близка к смерти.

"Это было очень красиво, где ты научилась так говорить", - спросил Трамп ребенка, когда тот закончил небольшую речь.

Девочка поблагодарила Трампа после того, как он объявил о вложениях в инициативы по борьбе с детской онкологией.

Другую девочку Трамп спросил, как она чувствует себя теперь.