Трамп заявил о скором урегулировании спора с Гарвардом

ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре спор с Гарвардским университетом будет урегулирован, образовательное учреждение возьмет на себя обязательство инвестировать 500 миллионов долларов в училища.
"Полагаю, что сегодня мы достигли соглашения с Гарвардом... Осталось только оформить его на бумаге... Линда (Макмэн, министр образования - ред.) заканчивает проработку последних деталей. Они выделят около 500 миллионов долларов и откроют профессиональные училища", - заявил Трамп, говоря о соглашении с Гарвардом.
В частности, училища будут обучать студентов работе с искусственным интеллектом и двигателями, отметил он.
New York Times 29 июля сообщила, что Гарвардский университет выразил готовность пойти навстречу требованиям администрации президента США Дональда Трампа о выплате штрафа, наложенного на фоне пропалестинских акций в вузе и требований о защите студентов еврейского происхождения, и выделить до 500 миллионов долларов для разрешения возникшего спора с Белым домом.
Белый дом в марте потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования, на фоне пропалестинских акций протеста в некоторых вузах. В апреле министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений.
В 2024 году по студгородкам американских университетов прокатилась волна пропалестинских протестов, которые сопровождались задержаниями, столкновениями с полицией и антиизраильскими демонстрантами. Причиной протестов был вооруженный конфликт в секторе Газа. Основное требование протестующих к властям США - прекратить финансовую поддержку Израиля.