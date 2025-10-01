Трамп заявил о скором урегулировании спора с Гарвардом

ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре спор с Гарвардским университетом будет урегулирован, образовательное учреждение возьмет на себя обязательство инвестировать 500 миллионов долларов в училища.

Белый дом в марте потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования, на фоне пропалестинских акций протеста в некоторых вузах. В апреле министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений.