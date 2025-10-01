Губернатор Севастополя заявил о спаде ажиотажа из-за дефицита топлива

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Волна ажиотажа из-за топливного дефицита постепенно сходит на нет, поставки идут, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Основной вопрос сейчас - это поставки бензина на (Крымский - ред.) полуостров. С первого дня возникновения топливного дефицита мы были на связи с Сергеем Евгеньевичем (Цивилевым, главой Минэнерго РФ - ред.), совместно решали проблему. Сейчас уже можно констатировать, что волна ажиотажа постепенно сходит на нет, поставки идут", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
В понедельник Развожаев сообщал, что бензин в Севастополь привозится в режиме нон-стоп, но из-за ажиотажа на АЗС пока не удается выйти на плановый режим работы, поэтому введено ограничение на продажу 30 литров на один автомобиль или одну канистру, чтобы накопить топливо на всех заправках.
В среду глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с губернатором Севастополя и министром энергетики РФ обсудил вопрос обеспечения регионов автомобильным топливом, предложения для решения проблемы будут до конца недели направлены президенту России Владимиру Путину.
В Крыму ввели фиксированную стоимость топлива на 30 дней
29 сентября, 15:50