11:51 01.10.2025 (обновлено: 12:03 01.10.2025)
Губернатор Севастополя заявил о спаде ажиотажа из-за дефицита топлива
Губернатор Севастополя заявил о спаде ажиотажа из-за дефицита топлива
Волна ажиотажа из-за топливного дефицита постепенно сходит на нет, поставки идут, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости, 01.10.2025
севастополь, михаил развожаев, общество
Севастополь, Михаил Развожаев, Общество
Губернатор Севастополя заявил о спаде ажиотажа из-за дефицита топлива

Развожаев: волна ажиотажа из-за дефицита топлива постепенно сходит на нет

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник автозаправочной станции
Сотрудник автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник автозаправочной станции. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Волна ажиотажа из-за топливного дефицита постепенно сходит на нет, поставки идут, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Основной вопрос сейчас - это поставки бензина на (Крымский - ред.) полуостров. С первого дня возникновения топливного дефицита мы были на связи с Сергеем Евгеньевичем (Цивилевым, главой Минэнерго РФ - ред.), совместно решали проблему. Сейчас уже можно констатировать, что волна ажиотажа постепенно сходит на нет, поставки идут", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
В понедельник Развожаев сообщал, что бензин в Севастополь привозится в режиме нон-стоп, но из-за ажиотажа на АЗС пока не удается выйти на плановый режим работы, поэтому введено ограничение на продажу 30 литров на один автомобиль или одну канистру, чтобы накопить топливо на всех заправках.
В среду глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с губернатором Севастополя и министром энергетики РФ обсудил вопрос обеспечения регионов автомобильным топливом, предложения для решения проблемы будут до конца недели направлены президенту России Владимиру Путину.
Мужчина несет бочку около автозаправочной станции Лето в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В Крыму ввели фиксированную стоимость топлива на 30 дней
СевастопольМихаил РазвожаевОбщество
 
 
