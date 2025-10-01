Аксенов обсудил с Развожаевым и Цивилевым ситуацию с автомобильным топливом

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Главы Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым обсудил вопрос обеспечения регионов автомобильным топливом, предложения для решения проблемы будут до конца недели направлены президенту России Владимиру Путину.