Аксенов обсудил с Развожаевым и Цивилевым ситуацию с автомобильным топливом - РИА Новости, 01.10.2025
Аксенов обсудил с Развожаевым и Цивилевым ситуацию с автомобильным топливом
Аксенов обсудил с Развожаевым и Цивилевым ситуацию с автомобильным топливом - РИА Новости, 01.10.2025
Аксенов обсудил с Развожаевым и Цивилевым ситуацию с автомобильным топливом
Главы Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым обсудил вопрос обеспечения... РИА Новости, 01.10.2025
Аксенов обсудил с Развожаевым и Цивилевым ситуацию с автомобильным топливом

Аксенов: предложения по топливу в Крыму до конца недели направят президенту

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
АЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
АЗС. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Главы Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым обсудил вопрос обеспечения регионов автомобильным топливом, предложения для решения проблемы будут до конца недели направлены президенту России Владимиру Путину.
"Совместно с министерством энергетики Российской Федерации и министерством транспорта Российской Федерации держу на постоянном контроле вопрос обеспечения региона автомобильным топливом. С министром энергетики Российской Федерации Сергеем Евгеньевичем Цивилевым и губернатором города Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым обсудили дальнейшие пути решения проблемы. До конца недели направим главе государства наши предложения. Уверен, что сложившуюся ситуацию мы преодолеем", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Развожаев рассказал, когда устранят дефицит бензина в Крыму и Севастополе
23 августа, 15:33
На кадрах видео, сопровождающих публикацию, глава Крыма рассказал, что у них с губернатором Севастополя сформирована единая позиция.
"Операторы одни и те же. Причем наши операторы работают на территории Запорожской и Херсонской областей, соответственно. Поэтому понимание есть, что делать… Вот мы, по крайней мере, точно нашли вариант решения", - сказал Аксенов.
Двадцать пятого сентября Аксенов сообщал, что в Крыму предпринимаются все необходимые меры в связи с перебоями топлива. По его словам, перебои с топливом в Крыму "возникли в связи со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России". В понедельник в Крыму ввели ограничение на объем продажи топлива – не более 30 литров в одни руки. Ранее аналогичное решение приняли власти Севастополя. Аксенов также сообщил, что в Крыму достигнута договоренность с нефтетрейдерами о фиксированной стоимости топлива на 30 дней, в частности за бензин марки АИ-92 – не выше 70 рублей за литр, за АИ-95 – не выше 76 рублей за литр.
Сотрудник на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Аксенов прокомментировал ситуацию с перебоями с топливом в Крыму
25 сентября, 10:35
 
Республика Крым, Севастополь, Россия, Сергей Аксенов (политик), Михаил Развожаев, Сергей Цивилев, АИ-92, АИ-95, Общество
 
 
