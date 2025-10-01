Рейтинг@Mail.ru
В четырех регионах задержали подростков, планировавших теракты - РИА Новости, 01.10.2025
09:48 01.10.2025
В четырех регионах задержали подростков, планировавших теракты
В четырех регионах задержали подростков, планировавших теракты
Правоохранители задержали в ряде регионов России несовершеннолетних, которые обвиняются, в том числе, в планировании терактов, призывах к терроризму и участии в РИА Новости, 01.10.2025
В четырех регионах задержали подростков, планировавших теракты

В 4 российских регионах задержали несовершеннолетних за подготовку терактов

Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Правоохранители задержали в ряде регионов России несовершеннолетних, которые обвиняются, в том числе, в планировании терактов, призывах к терроризму и участии в террористических организациях, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Следственным комитетом России в Челябинской, Оренбургской, Брянской областях, а также в республике Башкортостан задержаны несовершеннолетние", - сказала Петренко.
Она добавила, что большинству из них уже предъявлено обвинение в "публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей", "участии в деятельности организации, которая в РФ признана террористической" и "приготовлении к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору".
По словам Петренко, дети попадали под негативное воздействие в мессенджерах. Так, в августе 14-летняя девочка из Башкортостана переписывалась с различными пользователями соцсети для пропаганды деятельности террористической организации. Также она распространяла материалы и информацию о планировании массовых убийств в образовательных организациях Благовещенска.
В Оренбургской области 15-летний подросток принял участие в деятельности международного движения, которое в России признано террористической организацией. С 2024 по 2025 год он переписывался пользователем мессенджера и высказывал намерение за деньги совершать поджоги, наносить граффити неонацистского толка, размещать на дорогах предметы, повреждающие автомобильные шины.
Несовершеннолетний администратор телеграм-канала из Брянска в июне прошлого года разместил публикацию с видеозаписью, пропагандирующую и оправдывающую деятельность запрещенной террористической организации.
Кроме того, в Челябинской области трое несовершеннолетних, получив через мессенджер инструкции, пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге, но их действия были пресечены.
"По ходатайству органов следствия в отношении всех перечисленных фигурантов избрана мера пресечения, в большинстве случаев связанная с изоляцией от общества", - добавила Петренко.
Она добавила, что СК РФ призывает подростков не поддаваться манипуляциям незнакомцев в интернете, чтобы избежать вовлечения в преступления.
ПроисшествияРоссияРеспублика БашкортостанБрянская областьСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
