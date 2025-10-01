В четырех регионах задержали подростков, планировавших теракты

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Правоохранители задержали в ряде регионов России несовершеннолетних, которые обвиняются, в том числе, в планировании терактов, призывах к терроризму и участии в террористических организациях, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она добавила, что большинству из них уже предъявлено обвинение в "публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей", "участии в деятельности организации, которая в РФ признана террористической" и "приготовлении к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору".