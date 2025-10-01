https://ria.ru/20251001/territorii-2045542762.html
Жительница Украины хочет мира даже ценой потери территорий
Жительница Украины хочет мира даже ценой потери территорий
Жительница Киевской области рассказала РИА Новости, что очень хочет мира и считает, что признание Украиной потери части территорий было бы лучше продолжения... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T04:56:00+03:00
Жительница Киевской области хочет мира даже ценой потери Украиной территорий