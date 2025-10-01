Рейтинг@Mail.ru
Жительница Украины хочет мира даже ценой потери территорий - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:56 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/territorii-2045542762.html
Жительница Украины хочет мира даже ценой потери территорий
Жительница Украины хочет мира даже ценой потери территорий - РИА Новости, 01.10.2025
Жительница Украины хочет мира даже ценой потери территорий
Жительница Киевской области рассказала РИА Новости, что очень хочет мира и считает, что признание Украиной потери части территорий было бы лучше продолжения... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T04:56:00+03:00
2025-10-01T04:56:00+03:00
в мире
украина
испания
киевская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
https://ria.ru/20251001/kiev-2045536952.html
украина
испания
киевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, испания, киевская область
В мире, Украина, Испания, Киевская область
Жительница Украины хочет мира даже ценой потери территорий

Жительница Киевской области хочет мира даже ценой потери Украиной территорий

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Жительница Киевской области рассказала РИА Новости, что очень хочет мира и считает, что признание Украиной потери части территорий было бы лучше продолжения боевых действий.
"Я не знаю, как там будет, как там договорятся, что будет с территориями и перспективами, но если это реально нужно, чтобы у нас был мир, чтобы снова мои родственники, мои близкие все собрались вместе за одним столом, чтобы все вернулись и были вместе, как у нормальных людей... Чтобы из Германии вернулись, Польши, из Испании, у меня в Испании родная сестра. Я хочу сказать, что я просто за мир. Как там оно будет, решать не мне, но хочется скорее мира, конечно же, да", - сказала она, отвечая на вопрос об отношении к перспективе потери части территорий.
Собеседница агентства отметила, что вопрос территорий довольно сложный, но "лучше какой-то плохой мир, чем хорошая война".
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Жительница Украины отметила сильный рост цен в Киеве
02:23
 
В миреУкраинаИспанияКиевская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала