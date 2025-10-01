https://ria.ru/20251001/terakty-2045565968.html
В России задержали причастных к подготовке массовых убийств в регионах
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.
Силовики задержали несколько человек, готовивших массовые убийства в российских регионах, сообщил ЦОС ФСБ
.
"Задержаны пять граждан России, причастных к подготовке массовых убийств в городах Донецке
, Мариуполе, Красноярске
и Орле
, а также трое несовершеннолетних жителей Челябинской области
, планировавших совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры", — говорится в заявлении.
При обысках у них изъяли детали для создания самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие, планы подготовки вооруженных нападений, нацистскую символику и пропагандистские материалы украинских террористических структур.
«
"Наряду с этим пресечена деятельность 59 администраторов каналов и чатов мессенджера Telegram, распространявших неонацистскую и террористическую идеологию, в средствах связи которых обнаружены инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению взрывчатых веществ, а также переписка с зарубежными кураторами террористических организаций", — добавили в ведомстве.
В отношении девяти человек возбудили уголовные дела.
Кроме того, 325 администраторов и пользователей деструктивных интернет-ресурсов предупредили о недопустимости распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида в молодежной среде.
ФСБ провела превентивные мероприятия в отношении 258 человек, оказавшихся под влиянием деструктивного онлайн-контента. Также ведется расследование в отношении 58 лиц, распространяющих идеи, связанные с насилием и суицидом.