Почти 450 тысяч жителей Татарстана установили самозапрет на кредиты
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
21:36 01.10.2025
Почти 450 тысяч жителей Татарстана установили самозапрет на кредиты
Почти 450 тысяч жителей Татарстана установили самозапрет на кредиты
Республика Татарстан
Почти 450 тысяч жителей Татарстана установили самозапрет на кредиты

КАЗАНЬ, 1 окт – РИА Новости. Порядка 450 тысяч жителей Татарстана установили самозапрет на оформление кредитов, действенными мерами защиты от мошенников являются также маркировка звонков для определения их характера, сервис проверки сим-карт на портале "Госуслуги", задержка смс-кодов для смены пароля на "Госуслугах" во время подозрительных звонков, сообщил замглавы минцифры республики Булат Габдрахманов.
"Самозапрет на получение кредитов - это мера, которая еще с марта была запущена, большую популярность уже имеет. Только за сентябрь 27 тысяч татарстанцев воспользовались этой функцией, а всего уже практически 450 тысяч жителей", - сказал Габдрахманов журналистам.
По его словам, данная мера фактически полностью защищает жителей от мошеннического оформления кредитов и займов - система автоматически блокирует действия мошенников.
Также в числе вступивших в силу новых мер защиты от мошенников замминистра назвал возможность задержки отправки смс-кодов для смены пароля на "Госуслугах" во время подозрительных звонков, сервисы проверки сим-карт на портале "Госуслуги", когда абонент видит все оформленные на него сим-карты и может заблокировать сомнительные, а также маркировка звонков для определения их характера. С 2025 года введен в действие механизм "периода охлаждения" при оформлении кредитов и сервис "второй руки", позволяющий назначать доверенных лиц для контроля над операциями.
В числе новинок и возможность получения не традиционных смс-кодов, а одноразовых кодов через мессенджер Max, который обеспечивает защиту от мошенников за счет встроенных проверок. Как отметил замминистра, получение кодов таким способом более удобно и более безопасно, чем через смс, потому что перехватить такие одноразовые коды невозможно.
Все эти меры защиты от мошенников, по информации Габдрахманова, будут встроены в общую стратегию - большую цифровую платформу, разрабатываемую сейчас на федеральном уровне, которая должна быть реализована к концу 2026 года.
Как отметил оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств управления уголовного розыска МВД по Татарстану Радис Юсупов, в республике отмечается устойчивая положительная динамика в сфере противодействия телефонному мошенничеству. По оперативным данным, финансовые потери граждан от действий злоумышленников сократились за три месяца более чем в два раза: в июне совокупный ущерб составил 953 миллиона рублей, в июле он снизился до 575 миллионов рублей, а по результатам августа – до 404 миллионов рублей.
"Столь существенное снижение показателей во многом является результатом введения в действие новых законодательных норм", - отметил Юсупов.
Девушка считает рубли - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Многодетные смогут получать деньги вместо земельных участков в Татарстане
25 сентября, 13:31
 
Республика Татарстан
 
 
