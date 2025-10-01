Почти 450 тысяч жителей Татарстана установили самозапрет на кредиты

КАЗАНЬ, 1 окт – РИА Новости. Порядка 450 тысяч жителей Татарстана установили самозапрет на оформление кредитов, действенными мерами защиты от мошенников являются также маркировка звонков для определения их характера, сервис проверки сим-карт на портале "Госуслуги", задержка смс-кодов для смены пароля на "Госуслугах" во время подозрительных звонков, сообщил замглавы минцифры республики Булат Габдрахманов.

"Самозапрет на получение кредитов - это мера, которая еще с марта была запущена, большую популярность уже имеет. Только за сентябрь 27 тысяч татарстанцев воспользовались этой функцией, а всего уже практически 450 тысяч жителей", - сказал Габдрахманов журналистам.

По его словам, данная мера фактически полностью защищает жителей от мошеннического оформления кредитов и займов - система автоматически блокирует действия мошенников.

Также в числе вступивших в силу новых мер защиты от мошенников замминистра назвал возможность задержки отправки смс-кодов для смены пароля на "Госуслугах" во время подозрительных звонков, сервисы проверки сим-карт на портале "Госуслуги", когда абонент видит все оформленные на него сим-карты и может заблокировать сомнительные, а также маркировка звонков для определения их характера. С 2025 года введен в действие механизм "периода охлаждения" при оформлении кредитов и сервис "второй руки", позволяющий назначать доверенных лиц для контроля над операциями.

В числе новинок и возможность получения не традиционных смс-кодов, а одноразовых кодов через мессенджер Max, который обеспечивает защиту от мошенников за счет встроенных проверок. Как отметил замминистра, получение кодов таким способом более удобно и более безопасно, чем через смс, потому что перехватить такие одноразовые коды невозможно.

Все эти меры защиты от мошенников, по информации Габдрахманова, будут встроены в общую стратегию - большую цифровую платформу, разрабатываемую сейчас на федеральном уровне, которая должна быть реализована к концу 2026 года.

Как отметил оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств управления уголовного розыска МВД по Татарстану Радис Юсупов, в республике отмечается устойчивая положительная динамика в сфере противодействия телефонному мошенничеству. По оперативным данным, финансовые потери граждан от действий злоумышленников сократились за три месяца более чем в два раза: в июне совокупный ущерб составил 953 миллиона рублей, в июле он снизился до 575 миллионов рублей, а по результатам августа – до 404 миллионов рублей.