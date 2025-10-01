Жителя Татарстана арестовали по делу об убийстве и расчленении собутыльника

КАЗАНЬ, 1 окт – РИА Новости. Елабужский городской суд арестовал на два месяца местного жителя, которого обвиняют в убийстве и расчленении 72-летнего соседа, сообщает прокуратура Татарстана.

По версии следствия, 25 сентября в гости к 51-летнему обвиняемому пришел 72-летний сосед, с которым они стали распивать спиртные напитки. Сосед сообщили хозяину, что тот якобы должен ему 160 тысяч рублей. Между мужчинами произошел конфликт, обвиняемый избил потерпевшего и нанес ему несколько ударов ножом в грудь. Мужчина скончался на месте, а его собутыльник еще несколько дней употреблял спиртное.

Следствие установило, что 30 сентября обвиняемый расчленил тело соседа и стал выносить останки в пакетах в заброшенный гараж. Однако на улице пакет порвался, останки выпали. Опасаясь разоблачения, мужчина скрылся. Он был задержан в тот же день.