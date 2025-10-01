https://ria.ru/20251001/tatarstan-2045644423.html
Жителя Татарстана арестовали по делу об убийстве и расчленении собутыльника
Жителя Татарстана арестовали по делу об убийстве и расчленении собутыльника - РИА Новости, 01.10.2025
Жителя Татарстана арестовали по делу об убийстве и расчленении собутыльника
Елабужский городской суд арестовал на два месяца местного жителя, которого обвиняют в убийстве и расчленении 72-летнего соседа, сообщает прокуратура Татарстана. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T15:13:00+03:00
2025-10-01T15:13:00+03:00
2025-10-01T15:13:00+03:00
происшествия
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20250930/ubiystvo-2045511287.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан)
Жителя Татарстана арестовали по делу об убийстве и расчленении собутыльника
В Татарстане мужчину обвинили в убийстве и расчленении соседа-собутыльника
КАЗАНЬ, 1 окт – РИА Новости. Елабужский городской суд арестовал на два месяца местного жителя, которого обвиняют в убийстве и расчленении 72-летнего соседа, сообщает прокуратура Татарстана.
По версии следствия, 25 сентября в гости к 51-летнему обвиняемому пришел 72-летний сосед, с которым они стали распивать спиртные напитки. Сосед сообщили хозяину, что тот якобы должен ему 160 тысяч рублей. Между мужчинами произошел конфликт, обвиняемый избил потерпевшего и нанес ему несколько ударов ножом в грудь. Мужчина скончался на месте, а его собутыльник еще несколько дней употреблял спиртное.
Следствие установило, что 30 сентября обвиняемый расчленил тело соседа и стал выносить останки в пакетах в заброшенный гараж. Однако на улице пакет порвался, останки выпали. Опасаясь разоблачения, мужчина скрылся. Он был задержан в тот же день.
"Елабужская городская прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании в отношении 51-летнего местного жителя меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд арестовал обвиняемого на два месяца - до 30 ноября", - говорится в сообщении.