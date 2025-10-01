Рейтинг@Mail.ru
Жителя Татарстана арестовали по делу об убийстве и расчленении собутыльника - РИА Новости, 01.10.2025
15:13 01.10.2025
Жителя Татарстана арестовали по делу об убийстве и расчленении собутыльника
Жителя Татарстана арестовали по делу об убийстве и расчленении собутыльника - РИА Новости, 01.10.2025
Жителя Татарстана арестовали по делу об убийстве и расчленении собутыльника
Елабужский городской суд арестовал на два месяца местного жителя, которого обвиняют в убийстве и расчленении 72-летнего соседа, сообщает прокуратура Татарстана. РИА Новости, 01.10.2025
происшествия
республика татарстан (татарстан)
республика татарстан (татарстан)
происшествия, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан)
Жителя Татарстана арестовали по делу об убийстве и расчленении собутыльника

В Татарстане мужчину обвинили в убийстве и расчленении соседа-собутыльника

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
КАЗАНЬ, 1 окт – РИА Новости. Елабужский городской суд арестовал на два месяца местного жителя, которого обвиняют в убийстве и расчленении 72-летнего соседа, сообщает прокуратура Татарстана.
По версии следствия, 25 сентября в гости к 51-летнему обвиняемому пришел 72-летний сосед, с которым они стали распивать спиртные напитки. Сосед сообщили хозяину, что тот якобы должен ему 160 тысяч рублей. Между мужчинами произошел конфликт, обвиняемый избил потерпевшего и нанес ему несколько ударов ножом в грудь. Мужчина скончался на месте, а его собутыльник еще несколько дней употреблял спиртное.
Следствие установило, что 30 сентября обвиняемый расчленил тело соседа и стал выносить останки в пакетах в заброшенный гараж. Однако на улице пакет порвался, останки выпали. Опасаясь разоблачения, мужчина скрылся. Он был задержан в тот же день.
"Елабужская городская прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании в отношении 51-летнего местного жителя меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд арестовал обвиняемого на два месяца - до 30 ноября", - говорится в сообщении.
