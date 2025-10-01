Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о расследовании в отношении танкера Boracay - РИА Новости, 01.10.2025
14:09 01.10.2025
Песков ответил на вопрос о расследовании в отношении танкера Boracay
Песков ответил на вопрос о расследовании в отношении танкера Boracay - РИА Новости, 01.10.2025
Песков ответил на вопрос о расследовании в отношении танкера Boracay
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о расследовании против танкера из списка антироссийских... РИА Новости, 01.10.2025
франция, россия, сен-назер, дмитрий песков
Франция, Россия, Сен-Назер, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о расследовании в отношении танкера Boracay

Песков: Кремль не располагает информацией о расследовании против танкера Boracay

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о расследовании против танкера из списка антироссийских санкций.
Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на ВМФ Франции сообщило, что французские власти ведут расследование в отношении нефтяного танкера Boracay, включенного в пакет антироссийских санкций. В настоящее время судно стоит на якоре у западного побережья Франции недалеко от порта Сен-Назер.
"Что касается конкретно судна, о котором вы говорите, я ничего не могу сказать, мы не располагаем никакой информацией, поэтому мы не знаем, о каком судне идет речь и что там за история", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
В Британии заявили, что внесли в санкционные списки якобы российские судна
19 сентября, 15:44
 
Франция Россия Сен-Назер Дмитрий Песков
 
 
