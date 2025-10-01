Минпромторг опубликовал перечень авто, которые можно использовать в такси

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Минпромторг представил список машин, которые можно использовать в такси в соответствии с законом о локализации.

"Под критерии разработчиков законопроекта попадают более 20 моделей от шести российских брендов", — сообщило ведомство в МАХ

Среди них:

Voyah — Free, Dream, Passion; Москвич — 3, 3е, 6, 8.

Список будут обновлять по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и авто, производство которых локализовали в стране.

Закон о локализации такси

С 2019 года в России действует балльная система оценки локализации автопрома. Для допуска к госзакупкам нужно набрать определенное количество баллов, сейчас это 3200.

Президент Владимир Путин подписал в мае закон о требованиях к уровню локализации такси. Новая норма подразумевает использование машин с высокой долей отечественных комплектующих и сборкой на российской территории.

После вступления закона в силу с 1 марта 2026 года для включения машины в региональный реестр легковых такси нужно будет выполнить одно из требований:

Данные для внесения в реестр должны включать:

государственный регистрационный номер; идентификационный номер транспортного средства, а если его нет, то номер его основного компонента.

Если машину внесли в реестр до 1 марта 2026-го, к ней не будут применять требования.