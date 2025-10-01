Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг опубликовал перечень авто, которые можно использовать в такси
11:39 01.10.2025 (обновлено: 16:19 01.10.2025)
Минпромторг опубликовал перечень авто, которые можно использовать в такси
Минпромторг опубликовал перечень авто, которые можно использовать в такси
Минпромторг опубликовал перечень авто, которые можно использовать в такси

Автомобили такси на Моховой улице в Москве
Автомобили такси на Моховой улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Минпромторг представил список машин, которые можно использовать в такси в соответствии с законом о локализации.
"Под критерии разработчиков законопроекта попадают более 20 моделей от шести российских брендов", — сообщило ведомство в МАХ.
Среди них:
  • Lada — Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel;
  • УАЗ — "Патриот" и "Хантер";
  • Sollers — SP7;
  • Evolute — I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE;
  • Voyah — Free, Dream, Passion;
  • Москвич — 3, 3е, 6, 8.
Список будут обновлять по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и авто, производство которых локализовали в стране.
Закон о локализации такси

С 2019 года в России действует балльная система оценки локализации автопрома. Для допуска к госзакупкам нужно набрать определенное количество баллов, сейчас это 3200.
Президент Владимир Путин подписал в мае закон о требованиях к уровню локализации такси. Новая норма подразумевает использование машин с высокой долей отечественных комплектующих и сборкой на российской территории.
После вступления закона в силу с 1 марта 2026 года для включения машины в региональный реестр легковых такси нужно будет выполнить одно из требований:
  • количество баллов локализации соответствует числу, установленному для госзакупок;
  • авто произвели в рамках специального инвестконтракта, заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025-го.
Данные для внесения в реестр должны включать:
  • марку;
  • модель;
  • год выпуска;
  • государственный регистрационный номер;
  • идентификационный номер транспортного средства, а если его нет, то номер его основного компонента.

Если машину внесли в реестр до 1 марта 2026-го, к ней не будут применять требования.

Для некоторых регионов сделали исключения. В Сибирском федеральном округе и Калининградской области эти критерии не будут применять до 1 марта 2028 года, а в ДФО — до 1 марта 2030-го.
