19:31 01.10.2025
Тюменцы отправят своим бойцам четыре кроссовых мотоцикла
тюменская область, александр сорокин, офицеры россии, тюменская областная дума
Надежные люди, Тюменская область, Александр Сорокин, Офицеры России, Тюменская областная Дума
ТЮМЕНЬ, 1 окт – РИА Новости. Четыре новых кроссовых мотоцикла по заявкам военнослужащих приобрели в Тюменской области, транспорт передадут в зону специальной военной операции, сообщает пресс-служба реготделения партии "Единая Россия".
"Четыре новых кроссовых мотоцикла получат подразделения, где служат тюменские бойцы… Транспорт был приобретен по заявкам наших земляков благодаря помощи бизнес-сообщества. Мы получаем обратную связь от участников СВО, они благодарны землякам за отзывчивость и постоянную поддержку… Доставит транспорт в зону СВО областная общественная организация "Офицеры России" под руководством Александра Сукаченко", - говорится в сообщении.
По словам Сукаченко, мотоциклы жизненно необходимы саперным, мотострелковым подразделениям и подразделению разведчиков, они маневреннее машин и под ряд задач походят лучше.
В передаче техники участие приняли члены фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы Ольга Швецова и Лариса Цупикова, а также купившие мотоциклы руководитель группы компаний "Премьер-строй" Сергей Самсонов и индивидуальный предприниматель Александр Сорокин.
Надежные людиТюменская областьАлександр СорокинОфицеры РоссииТюменская областная Дума
 
 
