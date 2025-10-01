Тюменцы отправят своим бойцам четыре кроссовых мотоцикла

Четыре новых кроссовых мотоцикла приобрели в Тюменской области для бойцов в зоне СВО

© Фото : пресс-служба Тюменского регионального отделения "Единой России"

ТЮМЕНЬ, 1 окт – РИА Новости. Четыре новых кроссовых мотоцикла по заявкам военнослужащих приобрели в Тюменской области, транспорт передадут в зону специальной военной операции, сообщает пресс-служба реготделения партии "Единая Россия".

"Четыре новых кроссовых мотоцикла получат подразделения, где служат тюменские бойцы… Транспорт был приобретен по заявкам наших земляков благодаря помощи бизнес-сообщества. Мы получаем обратную связь от участников СВО, они благодарны землякам за отзывчивость и постоянную поддержку… Доставит транспорт в зону СВО областная общественная организация "Офицеры России" под руководством Александра Сукаченко", - говорится в сообщении.

По словам Сукаченко, мотоциклы жизненно необходимы саперным, мотострелковым подразделениям и подразделению разведчиков, они маневреннее машин и под ряд задач походят лучше.