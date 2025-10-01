https://ria.ru/20251001/svo-2045680161.html
Питьевую и техническую воду доставил Народный фронт жителям ДНР
Питьевую и техническую воду доставил Народный фронт жителям ДНР - РИА Новости, 01.10.2025
Питьевую и техническую воду доставил Народный фронт жителям ДНР
Волонтеры Народного фронта за два месяца доставили около 325 тонн питьевой и 55 тонн технической воды жителям, а также социальным и медицинским учреждениям... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T17:23:00+03:00
2025-10-01T17:23:00+03:00
2025-10-01T17:23:00+03:00
надежные люди
донецкая народная республика
донецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e87a358b0baedaa431e273fc9f8c83e.jpg
https://ria.ru/20250930/svo-2045475336.html
https://ria.ru/20250926/pomosch-2044629655.html
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_90ff3c944b7802c0b4497b667b617899.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донецк
Надежные люди, Донецкая Народная Республика, Донецк
Питьевую и техническую воду доставил Народный фронт жителям ДНР
Около 325 тонн питьевой и 55 тонн технической воды доставил Народный фронт в ДНР
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Волонтеры Народного фронта за два месяца доставили около 325 тонн питьевой и 55 тонн технической воды жителям, а также социальным и медицинским учреждениям Донецкой Народной Республики, сообщили в пресс-службе Народного фронта.
"Волонтёры Народного фронта продолжают оказывать системную поддержку в снабжении водой Донецкой Народной Республики. С конца июля они адресно доставили около 325 тонн питьевой и 55 тонн технической воды жителям, социальным и медицинским учреждениям региона", - рассказали в пресс-службе.
Питьевую воду жители получают как на разлив, так и в готовых бутылках по 0,5, 1,5 или пять литров. Такая фасовка незаменима для доставки воды пожилым и маломобильным людям, отметили в Народном фронте.
"Мы развезли воду пенсионерам и маломобильным жителям Ворошиловского района Донецка. Адресно раздали 100 литров землякам. Тем, кто по состоянию здоровья сам не может запастись водой. Многие бабушки плачут, обнимают, благодарят. Будем и дальше помогать, пока это необходимо", – рассказал представитель "Молодёжки" Народного фронта в ДНР Сергей Бильченко, его слова приводит пресс-служба.
В Народном фронте также отметили, что волонтёры, помимо доставки воды, обеспечивают районы ёмкостями для её хранения. Так, в одной из больниц Донецка уже готовят к использованию две бочки объёмом 5 тысяч литров каждая.
"Для больниц запас воды жизненно необходим. Эти ёмкости в ближайшее время установят и подключат к трубам, в них вода будет накапливаться и подаваться в помещения, где она необходима", – цитируют в пресс-службе главного врача Республиканского центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии Донецка Андрея Боряка.