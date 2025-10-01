Питьевую и техническую воду доставил Народный фронт жителям ДНР

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Волонтеры Народного фронта за два месяца доставили около 325 тонн питьевой и 55 тонн технической воды жителям, а также социальным и медицинским учреждениям Донецкой Народной Республики, сообщили в пресс-службе Народного фронта.

"Волонтёры Народного фронта продолжают оказывать системную поддержку в снабжении водой Донецкой Народной Республики. С конца июля они адресно доставили около 325 тонн питьевой и 55 тонн технической воды жителям, социальным и медицинским учреждениям региона", - рассказали в пресс-службе.

Питьевую воду жители получают как на разлив, так и в готовых бутылках по 0,5, 1,5 или пять литров. Такая фасовка незаменима для доставки воды пожилым и маломобильным людям, отметили в Народном фронте.

"Мы развезли воду пенсионерам и маломобильным жителям Ворошиловского района Донецка. Адресно раздали 100 литров землякам. Тем, кто по состоянию здоровья сам не может запастись водой. Многие бабушки плачут, обнимают, благодарят. Будем и дальше помогать, пока это необходимо", – рассказал представитель "Молодёжки" Народного фронта в ДНР Сергей Бильченко, его слова приводит пресс-служба.

В Народном фронте также отметили, что волонтёры, помимо доставки воды, обеспечивают районы ёмкостями для её хранения. Так, в одной из больниц Донецка уже готовят к использованию две бочки объёмом 5 тысяч литров каждая.