Рейтинг@Mail.ru
Питьевую и техническую воду доставил Народный фронт жителям ДНР - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
17:23 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/svo-2045680161.html
Питьевую и техническую воду доставил Народный фронт жителям ДНР
Питьевую и техническую воду доставил Народный фронт жителям ДНР - РИА Новости, 01.10.2025
Питьевую и техническую воду доставил Народный фронт жителям ДНР
Волонтеры Народного фронта за два месяца доставили около 325 тонн питьевой и 55 тонн технической воды жителям, а также социальным и медицинским учреждениям... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T17:23:00+03:00
2025-10-01T17:23:00+03:00
надежные люди
донецкая народная республика
донецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e87a358b0baedaa431e273fc9f8c83e.jpg
https://ria.ru/20250930/svo-2045475336.html
https://ria.ru/20250926/pomosch-2044629655.html
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_90ff3c944b7802c0b4497b667b617899.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, донецк
Надежные люди, Донецкая Народная Республика, Донецк
Питьевую и техническую воду доставил Народный фронт жителям ДНР

Около 325 тонн питьевой и 55 тонн технической воды доставил Народный фронт в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Волонтеры Народного фронта за два месяца доставили около 325 тонн питьевой и 55 тонн технической воды жителям, а также социальным и медицинским учреждениям Донецкой Народной Республики, сообщили в пресс-службе Народного фронта.
"Волонтёры Народного фронта продолжают оказывать системную поддержку в снабжении водой Донецкой Народной Республики. С конца июля они адресно доставили около 325 тонн питьевой и 55 тонн технической воды жителям, социальным и медицинским учреждениям региона", - рассказали в пресс-службе.
Погрузка гуманитарной помощи от брянских таможенников для бойцов спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Брянская таможня направила бойцам СВО тепловизионный прицел
Вчера, 18:02
Питьевую воду жители получают как на разлив, так и в готовых бутылках по 0,5, 1,5 или пять литров. Такая фасовка незаменима для доставки воды пожилым и маломобильным людям, отметили в Народном фронте.
"Мы развезли воду пенсионерам и маломобильным жителям Ворошиловского района Донецка. Адресно раздали 100 литров землякам. Тем, кто по состоянию здоровья сам не может запастись водой. Многие бабушки плачут, обнимают, благодарят. Будем и дальше помогать, пока это необходимо", – рассказал представитель "Молодёжки" Народного фронта в ДНР Сергей Бильченко, его слова приводит пресс-служба.
В Народном фронте также отметили, что волонтёры, помимо доставки воды, обеспечивают районы ёмкостями для её хранения. Так, в одной из больниц Донецка уже готовят к использованию две бочки объёмом 5 тысяч литров каждая.
"Для больниц запас воды жизненно необходим. Эти ёмкости в ближайшее время установят и подключат к трубам, в них вода будет накапливаться и подаваться в помещения, где она необходима", – цитируют в пресс-службе главного врача Республиканского центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии Донецка Андрея Боряка.
МЧС Забайкалья передало 1 миллион рублей на помощь землякам в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
МЧС Забайкалья передало миллион рублей на помощь землякам в зону СВО
26 сентября, 16:38
 
Надежные людиДонецкая Народная РеспубликаДонецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала