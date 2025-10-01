ВСУ за сутки потеряли до 316 боевиков в зоне действий "Востока"

https://ria.ru/20251001/svo-2045594984.html
ВСУ в ходе спецоперации потеряли до 315 военнослужащих за сутки в зоне действия группировки "Восток", сообщило в среду Минобороны России. РИА Новости, 01.10.2025
