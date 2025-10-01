Рейтинг@Mail.ru
В нескольких областях Украины произошли масштабные перебои со светом
22:39 01.10.2025 (обновлено: 23:03 01.10.2025)
В нескольких областях Украины произошли масштабные перебои со светом
В нескольких областях Украины произошли масштабные перебои со светом
Яркая вспышка в небе в Днепропетровске
"В небе Днепра была вспышка, после которой в городе начались перебои со светом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале. 🔹 Подписаться на РИА Новости
в мире, украина, дтэк, чернобыльская аэс, днепропетровск, черниговская область
В нескольких областях Украины произошли масштабные перебои со светом

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В нескольких украинских регионах произошли масштабные перебои электричества.
«

"В небе Днепра (Днепропетровск. — Прим. ред.) была вспышка, после которой в городе начались перебои со светом", — сообщило издание "Страна.ua".

Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на энергохолдинг ДТЭК уточнил, что повреждений или замыканий в электросети или на энергообъектах города не фиксировали.
С отключением света также столкнулась Черниговская область, в "Черниговоблэнерго" назвали ситуацию "мегакритической".
«

"Поражены важные энергетические объекты, что повлекло системную аварию в сети и привело к отключению сразу 307 тысяч потребителей в нескольких районах области. Имеющейся в энергосистеме мощности недостаточно, чтобы запитать сразу всех потребителей, поэтому мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам — графику почасового отключения электроснабжения", — отметил оператор.

В компании уточнили, что графики отключений ввели с 20:00 (совпадает с мск) среды.
При этом о повреждении объекта энергетической инфраструктуры в "Черниговоблэнерго" сообщали накануне.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
В пяти областях Украины применили аварийные отключения электроснабжения
15 января, 09:12
Также возникли перебои электроснабжения саркофага на Чернобыльской АЭС.
«

"В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался новый безопасный конфайнмент, который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращающим выброс радиоактивных материалов в окружающую среду. Сейчас специалисты проводят работы по восстановлению электроснабжения", — сообщило министерство.

В ведомстве утверждают, что чрезвычайная ситуация возникла после аварии на энергетическом объекте в Киевской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Мы и впрямь не такие: Одесса-мама хочет домой
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаДТЭКЧернобыльская АЭСДнепропетровскЧерниговская область
 
 
