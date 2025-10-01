https://ria.ru/20251001/svet-2045737194.html
В нескольких областях Украины произошли масштабные перебои со светом
В нескольких областях Украины произошли масштабные перебои со светом
В нескольких областях Украины произошли масштабные перебои со светом
В нескольких украинских регионах произошли масштабные перебои электричества. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T22:39:00+03:00
2025-10-01T22:39:00+03:00
2025-10-01T23:03:00+03:00
"В небе Днепра была вспышка, после которой в городе начались перебои со светом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
