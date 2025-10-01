В нескольких областях Украины произошли масштабные перебои со светом

«

"Поражены важные энергетические объекты, что повлекло системную аварию в сети и привело к отключению сразу 307 тысяч потребителей в нескольких районах области. Имеющейся в энергосистеме мощности недостаточно, чтобы запитать сразу всех потребителей, поэтому мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам — графику почасового отключения электроснабжения", — отметил оператор.