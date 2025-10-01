Рейтинг@Mail.ru
Украинские наемники понесли потери в Судане, заявил полковник разведки - РИА Новости, 01.10.2025
20:19 01.10.2025
Украинские наемники понесли потери в Судане, заявил полковник разведки
Украинские наемники понесли потери в Судане, заявил полковник разведки

КАИР, 1 окт - РИА Новости. Украинские и колумбийские наемники, воевавшие на стороне повстанческих Сил быстрого реагирования Судана (СБР), понесли большие потери в боях в западной части страны, но точное число ликвидированных пока не установлено, заявил в среду РИА Новости полковник суданской военной разведки Фатх аль-Сайид.
Ранее суданская армия сообщила, что среди мятежников, попавших в засаду и уничтоженных в столице региона Дарфур в западной части Судана, были наемники с Украины и из Колумбии.
"В ходе боев в городе Эль-Фашир было убито большое количество украинских и колумбийских наемников. Однако до настоящего времени нам не удалось закончить подсчет убитых", - сказал он.
Последствия обстрела на западе Судана - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
СМИ узнали, на что пришлось пойти жителям Судана на фоне массового голода
15 сентября, 08:59
 
