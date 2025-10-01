https://ria.ru/20251001/sudan-2045723657.html
Украинские наемники понесли потери в Судане, заявил полковник разведки
Украинские наемники понесли потери в Судане, заявил полковник разведки - РИА Новости, 01.10.2025
Украинские наемники понесли потери в Судане, заявил полковник разведки
Украинские и колумбийские наемники, воевавшие на стороне повстанческих Сил быстрого реагирования Судана (СБР), понесли большие потери в боях в западной части... РИА Новости, 01.10.2025
в мире
дарфур
судан
украина
союз биатлонистов россии (сбр)
дарфур
судан
украина
Украинские наемники понесли потери в Судане, заявил полковник разведки
Аль-Сайид: украинские и колумбийские наемники понесли большие потери в Судане