В Судане уничтожили украинских наемников, воевавших на стороне мятежников
В Судане уничтожили украинских наемников, воевавших на стороне мятежников - РИА Новости, 01.10.2025
В Судане уничтожили украинских наемников, воевавших на стороне мятежников
В суданском Дарфуре ликвидировали украинских наемников, воевавших за мятежников, сообщили РИА Новости в шестой пехотной дивизии армии Судана.
2025-10-01T15:54:00+03:00
2025-10-01T15:54:00+03:00
2025-10-01T16:33:00+03:00
в мире
судан
дарфур
вооруженные силы украины
судан
дарфур
2025
ДОХА, 1 окт — РИА Новости. В суданском Дарфуре ликвидировали украинских наемников, воевавших за мятежников, сообщили РИА Новости в шестой пехотной дивизии армии Судана.
"Нашим войскам на площади Аль-Карама в Эль-Фашер удалось нанести тяжелые потери противнику, устроив хорошо спланированную засаду, в результате которой погибло много иностранцев, включая колумбийцев и украинцев", — отметили там.
Военные рассказали, что мятежники из Сил быстрого реагирования (СБР), включая выходцев из Колумбии
и с Украины
, попали в засаду в городе.
Как пояснили в суданской армии, иностранные наемники, которые воевали на стороне СБР, проникли в некоторые районы города, нацеливаясь на высокие здания, где находились вооруженные силы.
"Некоторые из них были инженерами, специализирующимися на беспилотниках, среди них также были снайперы", — добавили в дивизии.
По словам представителей суданской армии, мятежники усилили артиллерийский обстрел, пытаясь эвакуировать тела иностранцев, но им не удалось это сделать.