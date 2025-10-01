Рейтинг@Mail.ru
В Судане уничтожили украинских наемников, воевавших на стороне мятежников
15:54 01.10.2025 (обновлено: 16:33 01.10.2025)
В Судане уничтожили украинских наемников, воевавших на стороне мятежников
В Судане уничтожили украинских наемников, воевавших на стороне мятежников - РИА Новости, 01.10.2025
В Судане уничтожили украинских наемников, воевавших на стороне мятежников
В суданском Дарфуре ликвидировали украинских наемников, воевавших за мятежников, сообщили РИА Новости в шестой пехотной дивизии армии Судана. РИА Новости, 01.10.2025
в мире, судан, дарфур, вооруженные силы украины
В мире, Судан, Дарфур, Вооруженные силы Украины
В Судане уничтожили украинских наемников, воевавших на стороне мятежников

Воевавшие за мятежников в Судане украинские наемники ликвидированы в Дарфуре

© AP Photo / Michal DyjukНаемники
Наемники - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Michal Dyjuk
Наемники. Архивное фото
ДОХА, 1 окт — РИА Новости. В суданском Дарфуре ликвидировали украинских наемников, воевавших за мятежников, сообщили РИА Новости в шестой пехотной дивизии армии Судана.
"Нашим войскам на площади Аль-Карама в Эль-Фашер удалось нанести тяжелые потери противнику, устроив хорошо спланированную засаду, в результате которой погибло много иностранцев, включая колумбийцев и украинцев", — отметили там.

Военные рассказали, что мятежники из Сил быстрого реагирования (СБР), включая выходцев из Колумбии и с Украины, попали в засаду в городе.
Как пояснили в суданской армии, иностранные наемники, которые воевали на стороне СБР, проникли в некоторые районы города, нацеливаясь на высокие здания, где находились вооруженные силы.
"Некоторые из них были инженерами, специализирующимися на беспилотниках, среди них также были снайперы", — добавили в дивизии.
По словам представителей суданской армии, мятежники усилили артиллерийский обстрел, пытаясь эвакуировать тела иностранцев, но им не удалось это сделать.
В миреСуданДарфурВооруженные силы Украины
 
 
