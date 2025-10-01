https://ria.ru/20251001/sud-2045674278.html
В Свердловской области суд восстановил на работе металлурга
Красногорский районный суд Каменска-Уральского в Свердловской области восстановил на работе местного жителя, уволенного с металлургического завода
2025-10-01T17:02:00+03:00
2025-10-01T17:02:00+03:00
2025-10-01T17:02:00+03:00
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Красногорский районный суд Каменска-Уральского в Свердловской области восстановил на работе местного жителя, уволенного с металлургического завода за то, что он периодически уходил с работы раньше на пару минут, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
"Приказ об увольнении признан незаконным. Суд обязал АО "Каменск-Уральский металлургический завод" восстановить Андрея в должности с сохранением прежнего характера работы и размера заработной платы", - говорится в сообщении.
Сообщается, что мужчина отработал на АО "Каменск-Уральский металлургический завод" более 20 лет. Он был уволен за неоднократное грубое нарушение трудовых обязанностей в мае 2025 года, основанием послужило то, что он периодически уходил с работы раньше на одну-две минуты. Кроме того, у него имелись неснятые дисциплинарные взыскания, с которыми он был не согласен. Мужчина обратился в суд, который встал на его сторону.
В сообщении отмечается, что с завода взыскали заработную плату за время вынужденного прогула в размере 323 тысяч 679 рублей 70 копеек, а также компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, с предприятия в бюджет была взыскана государственная пошлина.
Сообщается, что рабочий получил исполнительный лист о восстановлении на работе и уже в среду приступит к своим трудовым обязанностям. При этом пресс-служба отмечает, что работник ранее уже дважды восстанавливался на работе через суд. Решение суда пока не вступило в законную силу.