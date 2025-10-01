https://ria.ru/20251001/sud-2045663710.html
Суд назначил адвоката сотруднику банка, обвиняемому в убийстве начальницы
Суд назначил адвоката сотруднику банка, обвиняемому в убийстве начальницы - РИА Новости, 01.10.2025
Суд назначил адвоката сотруднику банка, обвиняемому в убийстве начальницы
Чертановский суд Москвы назначил адвоката сотруднику банка, обвиняемому в убийстве своей начальницы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T16:34:00+03:00
2025-10-01T16:34:00+03:00
2025-10-01T16:34:00+03:00
происшествия
москва
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045658301_0:145:1280:865_1920x0_80_0_0_7d47c51198037bf5ddc1292928baee48.jpg
https://ria.ru/20251001/ubiystvo-2045659175.html
https://ria.ru/20251001/bank-2045653320.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045658301_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_63bbd7d039030a9ea5ba949746eaa81e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Суд назначил адвоката сотруднику банка, обвиняемому в убийстве начальницы
В Москве суд назначил адвоката сотруднику, обвиняемому в убийстве начальницы
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Чертановский суд Москвы назначил адвоката сотруднику банка, обвиняемому в убийстве своей начальницы, передает корреспондент РИА Новости.
Перед заседанием адвокат объяснила обвиняемому, что ее назначил суд на одно заседание, но он может попросить ее и дальше работать над этим делом. Также она объяснила, что будет происходить на предстоящем судебном заседании и какие вопросы будут обсуждаться.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк
сообщила о задержании мужчины, нанесшего в Москве
смертельное ранение заместителю руководителя филиала банка.
По данным следствия, обвиняемый, заранее вооружившись хозяйственно-бытовым ножом, пришел на свое рабочее место в одно из отделений банка, расположенное на улице Автозаводской. На фоне возникших в ходе совместной работы личных неприязненных отношений он нанес не менее двух ножевых ранений своей начальнице, она скончалась на месте происшествия, возбуждено уголовное дело.