Суд назначил адвоката сотруднику банка, обвиняемому в убийстве начальницы
16:34 01.10.2025
Суд назначил адвоката сотруднику банка, обвиняемому в убийстве начальницы
Чертановский суд Москвы назначил адвоката сотруднику банка, обвиняемому в убийстве своей начальницы, передает корреспондент РИА Новости.
2025
Суд назначил адвоката сотруднику банка, обвиняемому в убийстве начальницы

Константин Топоров, обвиняемый в убийстве в столичном банке, в Чертановском районном суде города Москвы
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Константин Топоров, обвиняемый в убийстве в столичном банке, в Чертановском районном суде города Москвы
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Чертановский суд Москвы назначил адвоката сотруднику банка, обвиняемому в убийстве своей начальницы, передает корреспондент РИА Новости.
Перед заседанием адвокат объяснила обвиняемому, что ее назначил суд на одно заседание, но он может попросить ее и дальше работать над этим делом. Также она объяснила, что будет происходить на предстоящем судебном заседании и какие вопросы будут обсуждаться.
Арестованный сотрудник банка назвал мотив убийства начальницы
16:14
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании мужчины, нанесшего в Москве смертельное ранение заместителю руководителя филиала банка.
По данным следствия, обвиняемый, заранее вооружившись хозяйственно-бытовым ножом, пришел на свое рабочее место в одно из отделений банка, расположенное на улице Автозаводской. На фоне возникших в ходе совместной работы личных неприязненных отношений он нанес не менее двух ножевых ранений своей начальнице, она скончалась на месте происшествия, возбуждено уголовное дело.
Обвиняемый признал вину.
Суд арестовал мужчину по делу об убийстве сотрудницы банка в Москве
15:51
 
