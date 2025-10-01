https://ria.ru/20251001/sud-2045654003.html
Суд заочно арестовал журналистку "Дождя*" Ратникову*
Суд заочно арестовал журналистку "Дождя*" Ратникову* - РИА Новости, 01.10.2025
Суд заочно арестовал журналистку "Дождя*" Ратникову*
Головинский суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал журналистку "Дождя*" Валерию Ратникову* по делу о фейках об армии, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T15:59:00+03:00
2025-10-01T15:59:00+03:00
2025-10-01T16:00:00+03:00
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
Суд заочно арестовал журналистку "Дождя*" Ратникову*
Суд заочно арестовал журналистку "Дождя" Ратникову за фейки об армии