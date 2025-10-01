Суд заочно арестовал журналистку "Дождя*" Ратникову*

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Головинский суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал журналистку "Дождя*" Валерию Ратникову* по делу о фейках об армии, сообщили РИА Новости в суде.

"В отношении Ратниковой Валерии Евгеньевны* избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца 00 суток, срок исчисляется со дня установления места нахождения обвиняемой и доставления её на территорию РФ", - сказали в суде.