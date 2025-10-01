Рейтинг@Mail.ru
Суд в Польше арестовал подозреваемого в теракте на "Северных потоках"
15:43 01.10.2025 (обновлено: 16:48 01.10.2025)
Суд в Польше арестовал подозреваемого в теракте на "Северных потоках"
Окружной суд Варшавы временно арестовал на семь дней подозреваемого в совершении теракта на газопроводе "Северный поток" гражданина Украины
ВАРШАВА, 1 окт — РИА Новости. Окружной суд Варшавы временно арестовал на семь дней подозреваемого в совершении теракта на газопроводе "Северный поток" гражданина Украины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил применить в отношении Владимира Журавлева, гражданина Украины, меру пресечения в виде временного ареста на срок семь дней", — сказано в решении, которое огласила судья Анна Вельголевская.

Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование подрыва "Северных потоков". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.

Как сообщалось ранее, подозреваемый в совершении теракта на "Северном потоке" Владимир Журавлев задержан по просьбе властей Германии.
Вельголевская уточнила, что семидневный срок отсчитывается с момента задержания подозреваемого — с 30 сентября.
Судья пояснила, что Журавлева арестовали в том числе потому, что он "имеет гражданство Украины, паспорт Украины и может легко скрыться за пределами Польши".
При этом она отметила, что в этом случае, по мнению суда, "ни поручительство, ни залог, ни полицейский надзор не позволят успешно исполнить европейский орден на арест", который в отношении него выдан властями Германии.
Постановление суда может быть обжаловано в апелляционном суде Варшавы.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
В Британии назвали вероятных заказчиков теракта на "Северных потоках"
26 сентября, 01:44

Взрывы на газопроводах

Теракты на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Российская Генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма. Москва не раз запрашивала данные по расследованию взрывов, но ни разу их не получила.
"Северный поток", обеспечивавший около половины годовой потребности Германии в газе, стал непригоден для использования. Строительство "Северного потока — 2" к моменту взрывов уже завершилось, но его еще не ввели в эксплуатацию. Конец обеих веток находится в немецком Лубмине.
Как заявлял российский постпред в ООН Василий Небензя, именно США и Великобритания препятствуют объективному международному расследованию теракта.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
МИД: Россия обратится в суд ООН при отсутствии спора по "Северным потокам"
26 сентября, 19:36

Арест предполагаемого организатора диверсий

  • В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали Сергея Кузнецова. Его задержали, когда он приехал с семьей в провинцию Римини на отдых.
  • В европейском ордере на арест говорится, что в диверсионную группу, якобы подорвавшую газопроводы, входили семь человек, включая Кузнецова.
  • По данным WSJ, Кузнецов — отставной капитан ВСУ, служил в СБУ. Предположительно, его и других военных наняли в мае 2022-го для диверсии на "Северных потоках". Как писала Corriere della Sera, он был капитаном яхты "Андромеда", на которой перевозили взрывчатку.
  • В середине сентября суд Болоньи постановил выдать Кузнецова немецким властям. Его адвокат заявил, что обжалует это решение, на рассмотрение уйдет примерно месяц.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Генпрокуратура ФРГ не опубликует отчет по терактам на "Северных потоках"
04:02
 
