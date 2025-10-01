Рейтинг@Mail.ru
Основателя "Русагро" Мошковича оставили в СИЗО
15:31 01.10.2025
Основателя "Русагро" Мошковича оставили в СИЗО
Мосгорсуд признал законным продление ареста до 25 ноября основателю "Русагро" Вадиму Мошковичу и бывшему гендиректору компании Максиму Басову, обвиняемым в... РИА Новости, 01.10.2025
происшествия, москва, вадим мошкович, московский городской суд, русагро , солнечные продукты
Происшествия, Москва, Вадим Мошкович, Московский городской суд, Русагро , Солнечные продукты
Вадим Мошкович в суде. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста до 25 ноября основателю "Русагро" Вадиму Мошковичу и бывшему гендиректору компании Максиму Басову, обвиняемым в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Мещанского районного суда города Москвы о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Мошковича, Басова от 19 августа оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - огласила решение судья.
Заседание началось с задержкой на 4 часа из-за того, что никак не удавалось установить видеосвязь с Басовым. Защита Мошковича просила провести процесс в закрытом режиме, ссылаясь информацию, которая содержит врачебную тайну. Но суд отказал им.
В августе Мещанский суд Москвы продлил обоим срок ареста до 25 ноября.
Вадим Мошкович и Максим Басов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Вину они не признают.
Изначально по делу проходили двое потерпевших: кипрская компания "Солпро инвестмент лтд", основатель холдинга "Солнечные продукты", бенефициаром которой является Владислав Буров, и компания "Сингента" – российское подразделение нефтехимической и агрохимической китайской компании Sinochem Holdings.
Позднее стало известно, что в деле фигурируют уже более 10 компаний, среди которых "Борма", "Отава", "Росток".
Кроме того, в мае следователь в суде заявила, что против Мошковича возбуждено уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере.
