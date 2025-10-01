Основателя "Русагро" Мошковича оставили в СИЗО

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста до 25 ноября основателю "Русагро" Вадиму Мошковичу и бывшему гендиректору компании Максиму Басову, обвиняемым в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Мещанского районного суда города Москвы о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Мошковича , Басова от 19 августа оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - огласила решение судья.

Заседание началось с задержкой на 4 часа из-за того, что никак не удавалось установить видеосвязь с Басовым. Защита Мошковича просила провести процесс в закрытом режиме, ссылаясь информацию, которая содержит врачебную тайну. Но суд отказал им.

В августе Мещанский суд Москвы продлил обоим срок ареста до 25 ноября.

Вадим Мошкович и Максим Басов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Вину они не признают.

Изначально по делу проходили двое потерпевших: кипрская компания "Солпро инвестмент лтд", основатель холдинга " Солнечные продукты ", бенефициаром которой является Владислав Буров, и компания "Сингента" – российское подразделение нефтехимической и агрохимической китайской компании Sinochem Holdings.

Позднее стало известно, что в деле фигурируют уже более 10 компаний, среди которых "Борма", "Отава", "Росток".