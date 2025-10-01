https://ria.ru/20251001/sud-2045649322.html
Основателя "Русагро" Мошковича оставили в СИЗО
Основателя "Русагро" Мошковича оставили в СИЗО - РИА Новости, 01.10.2025
Основателя "Русагро" Мошковича оставили в СИЗО
Мосгорсуд признал законным продление ареста до 25 ноября основателю "Русагро" Вадиму Мошковичу и бывшему гендиректору компании Максиму Басову, обвиняемым в... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T15:31:00+03:00
2025-10-01T15:31:00+03:00
2025-10-01T15:31:00+03:00
происшествия
москва
вадим мошкович
московский городской суд
русагро
солнечные продукты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036352527_0:84:2285:1369_1920x0_80_0_0_4f8439a86d66c94f0cba6aac79865eb3.jpg
https://ria.ru/20250930/sud-2045505298.html
https://ria.ru/20250930/vlasov-2045296402.html
https://ria.ru/20250924/gazmanov-2043967082.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036352527_63:0:2271:1656_1920x0_80_0_0_14040e47a0119608cafd8751f505aeec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, вадим мошкович, московский городской суд, русагро , солнечные продукты
Происшествия, Москва, Вадим Мошкович, Московский городской суд, Русагро , Солнечные продукты
Основателя "Русагро" Мошковича оставили в СИЗО
Мосгорсуд признал законным продление ареста основателю «Русагро» Мошковичу
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление ареста до 25 ноября основателю "Русагро" Вадиму Мошковичу и бывшему гендиректору компании Максиму Басову, обвиняемым в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Мещанского районного суда города Москвы
о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Мошковича
, Басова от 19 августа оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - огласила решение судья.
Заседание началось с задержкой на 4 часа из-за того, что никак не удавалось установить видеосвязь с Басовым. Защита Мошковича просила провести процесс в закрытом режиме, ссылаясь информацию, которая содержит врачебную тайну. Но суд отказал им.
В августе Мещанский суд Москвы продлил обоим срок ареста до 25 ноября.
Вадим Мошкович и Максим Басов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Вину они не признают.
Изначально по делу проходили двое потерпевших: кипрская компания "Солпро инвестмент лтд", основатель холдинга "Солнечные продукты
", бенефициаром которой является Владислав Буров, и компания "Сингента" – российское подразделение нефтехимической и агрохимической китайской компании Sinochem Holdings.
Позднее стало известно, что в деле фигурируют уже более 10 компаний, среди которых "Борма", "Отава", "Росток".
Кроме того, в мае следователь в суде заявила, что против Мошковича возбуждено уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере.