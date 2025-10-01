Рейтинг@Mail.ru
Сотрудника банка, обвиняемого в убийстве начальницы, доставили в суд
15:25 01.10.2025 (обновлено: 16:16 01.10.2025)
Сотрудника банка, обвиняемого в убийстве начальницы, доставили в суд
Сотрудника банка, обвиняемого в убийстве начальницы, доставили в Чертановский суд Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.10.2025
происшествия, москва
Сотрудника банка, обвиняемого в убийстве начальницы, доставили в суд

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сотрудника банка, обвиняемого в убийстве начальницы, доставили в Чертановский суд Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Обвиняемого привезли на полицейской "Газели" в сопровождении конвоя.
Следствие просит арестовать его. Как ожидается, заседание начнется в ближайшее время.
"В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Константина Топорова меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили позже РИА Новости в суде.
По данным следствия, 30 сентября обвиняемый, вооружившись хозяйственно-бытовым ножом, пришел на свое рабочее место в отделение банка, расположенного на улице Автозаводской, и нанес им не менее двух ранений своей начальнице, с которой у него не сложились отношения в ходе совместной работы. Женщина скончалась на месте происшествия. Подозреваемого задержали, вину он признал.
