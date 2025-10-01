https://ria.ru/20251001/sud-2045637488.html
Суд оштрафовал TikTok на семь миллионов рублей
Таганский суд Москвы оштрафовал на 7 миллионов рублей соцсеть TikTok за отказ предоставить данные в Роскомнадзор, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 01.10.2025
Суд оштрафовал TikTok на семь миллионов рублей
