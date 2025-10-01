Рейтинг@Mail.ru
Суд рассмотрит апелляцию на арест сына компаньона экс-судьи ВС Момотова - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:56 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/sud-2045557339.html
Суд рассмотрит апелляцию на арест сына компаньона экс-судьи ВС Момотова
Суд рассмотрит апелляцию на арест сына компаньона экс-судьи ВС Момотова - РИА Новости, 01.10.2025
Суд рассмотрит апелляцию на арест сына компаньона экс-судьи ВС Момотова
Краснодарский краевой суд рассмотрит в среду, 1 октября, апелляцию на арест сына компаньона судьи Момотова, предпринимателя Андрея Марченко, ответчика по иску... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T08:56:00+03:00
2025-10-01T08:56:00+03:00
происшествия
виктор момотов
краснодар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg
https://ria.ru/20250930/momotov-2045314342.html
https://ria.ru/20250924/nalogi-2043895084.html
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_727ec22cb3c2043c19b013a21934d24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, виктор момотов, краснодар
Происшествия, Виктор Момотов, Краснодар
Суд рассмотрит апелляцию на арест сына компаньона экс-судьи ВС Момотова

Суд рассмотрит апелляцию на арест сына компаньона экс-судьи ВС Момотова Марченко

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 1 окт - РИА Новости. Краснодарский краевой суд рассмотрит в среду, 1 октября, апелляцию на арест сына компаньона судьи Момотова, предпринимателя Андрея Марченко, ответчика по иску Генпрокуратуры России об изъятии имущества судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, следует из данных картотеки судов.
Защита подала апелляцию на арест Ивана Марченко по делу о мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере (часть 4 статьи 159, пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). Решение об аресте рассматривалось Октябрьским районным судом Краснодара.
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Более 100 томов приобщили по иску об изъятии имущества у Момотова
Вчера, 10:54
Краснодарский краевой суд рассмотрит апелляцию сегодня, 1 октября, в 14.05, следует из картотеки.
Октябрьский суд Краснодара ранее арестовал предпринимателя Андрея Марченко по делу о мошенничестве - по части 4 статьи 159 УК РФ, рассказал РИА Новости адвокат Иван Дворовенко. Марченко был арестован 20 сентября на 2 месяца, как сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Высшая квалификационная коллегия судей РФ 26 сентября прекратила полномочия судьи Верховного суда Виктора Момотова в связи с его письменным заявлением. Теперь он остается в статусе судьи в отставке, который также предполагает гарантии неприкосновенности.
Генпрокуратура направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко.
Логотип Федеральной налоговой службы - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Компаньон судьи Момотова задолжал налоговой более 285 миллионов рублей
24 сентября, 05:34
 
ПроисшествияВиктор МомотовКраснодар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала