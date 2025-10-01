Суд рассмотрит апелляцию на арест сына компаньона экс-судьи ВС Момотова

КРАСНОДАР, 1 окт - РИА Новости. Краснодарский краевой суд рассмотрит в среду, 1 октября, апелляцию на арест сына компаньона судьи Момотова, предпринимателя Андрея Марченко, ответчика по иску Генпрокуратуры России об изъятии имущества судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, следует из данных картотеки судов.

Защита подала апелляцию на арест Ивана Марченко по делу о мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере (часть 4 статьи 159, пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). Решение об аресте рассматривалось Октябрьским районным судом Краснодара.

Краснодарский краевой суд рассмотрит апелляцию сегодня, 1 октября, в 14.05, следует из картотеки.

Октябрьский суд Краснодара ранее арестовал предпринимателя Андрея Марченко по делу о мошенничестве - по части 4 статьи 159 УК РФ, рассказал РИА Новости адвокат Иван Дворовенко. Марченко был арестован 20 сентября на 2 месяца, как сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Высшая квалификационная коллегия судей РФ 26 сентября прекратила полномочия судьи Верховного суда Виктора Момотова в связи с его письменным заявлением. Теперь он остается в статусе судьи в отставке, который также предполагает гарантии неприкосновенности.