Родители и сын шпионили и занимались диверсиями в ЛНР
08:35 01.10.2025 (обновлено: 10:38 01.10.2025)
Родители и сын шпионили и занимались диверсиями в ЛНР
Родители и сын шпионили и занимались диверсиями в ЛНР
2025
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
луганская народная республика, украина, вооруженные силы рф
Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы РФ
Родители и сын шпионили и занимались диверсиями в ЛНР

В ЛНР осудили мужчину и его родителей за шпионаж и диверсии в пользу Киева

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи. Архивное фото
ЛУГАНСК, 1 окт — РИА Новости. В ЛНР вынесли приговор молодому человеку и его родителям, которые занимались шпионажем и диверсиями, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева.
"Вчера Верховный суд ЛНР вынес приговор 20-летнему Валерию Рыжкову и ранее его родителям Рыжковым, которые собирали данные о дислокации Вооруженных сил Российской Федерации и участвовали в диверсиях на железной дороге", — рассказала она.
По данным следствия, в мае 2022 года муж и жена Рыжковы, граждане Украины, собирали сведения о местах дислокации военных. Кроме того, Рыжкова, которая работала в больнице, передавала украинским спецслужбам данные о бойцах, проходивших лечение. Их сын Валерий, которому тогда было 17 лет, также занимался шпионажем и участвовал в диверсиях на железной дороге.
Валерия Рыжкова суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима, его родителей — к 16 и 18 годам.
Таким образом, отметила Усачева, целая семья отбывает наказания.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В Херсонской области задержали украинского шпиона
4 сентября, 09:47
 
