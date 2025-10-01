Суд подтвердил приговор фигурантке дела о рекордной взятке в биткоинах

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Первый кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор Кристине Ляховенко, осужденной на девять лет по делу бывшего следователя Марата Тамбиева о получении рекордной взятки в биткоинах, сказано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Позже арестовали Ляховенко. Следователи считают, что она незаконно передала изъятые электронные носители информации "для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву адреса электронных криптокошельков". Кроме того, соучастники не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в эквиваленте более 14 миллиардов рублей.