Суд подтвердил приговор фигурантке дела о рекордной взятке в биткоинах

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Первый кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор Кристине Ляховенко, осужденной на девять лет по делу бывшего следователя Марата Тамбиева о получении рекордной взятки в биткоинах, сказано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Обжалуемые решения оставлены без изменения, жалоба - без удовлетворения", - говорится в материалах.
Балашихинский городской суд в октябре 2024 года назначил Тамбиеву 16 лет колонии строгого режима. Ему и его подчиненной Ляховенко вменили несколько эпизодов взяточничества, превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. По данным следствия, они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization 2718 биткоинов. Всего взяток, а помимо биткоинов это также более 1,5 миллиона долларов, было, по оценке следствия, на 7,3 миллиарда рублей. Это рекордная сумма, которая когда-либо фигурировала на судебном процессе по делу о взяточничестве в России
.
Майора Тамбиева, возглавлявшего следственный отдел столичного главка СК
по Тверскому району, арестовали в марте 2022 года.
Как утверждает следствие, во время расследования дела Infraud Organization он вымогал у фигурантов взятку в криптовалюте и добился своего. Впоследствии обвиняемые пожаловались на него в ФСБ
, и следователя задержали. Хакеры же получили условные сроки.
Позже арестовали Ляховенко. Следователи считают, что она незаконно передала изъятые электронные носители информации "для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву адреса электронных криптокошельков". Кроме того, соучастники не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в эквиваленте более 14 миллиардов рублей.