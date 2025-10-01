Rolls-Royce смог "отбиться" в суде от доначисления таможней штрафов

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российская структура британского промышленного холдинга Rolls-Royce смогла в арбитражном суде Москвы отменить доначисление Центральным таможенным управлением около 1,7 миллиона рублей пеней, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Заявитель ООО "Роллс-Ройс Солюшенс Рус" попросил суд признать незаконными десять уведомлений ЦТУ "о неуплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней, в части начисления суммы пеней".

Как отмечается в материалах дела, Владивостокская таможня в 2024 году установила факты нарушения заявителем норм законодательства о таможенном регулировании, а именно - недостоверное заявление таможенной стоимости товаров. Данные об этом были переданы в ЦТУ. Таможенный орган обязал импортера доплатить в бюджет более 5,1 миллиона рублей таможенной пошлины и около 1,7 миллиона рублей пени.

Как отметил суд, удовлетворяя заявление ООО "Роллс-Ройс Солюшенс Рус", пени являются правовосстановительной мерой, носящей компенсационный характер для бюджета Российской Федерации, они начисляются, если плательщиком причинен вред бюджету. В данном же случае, указал суд, "на момент возникновения обязанности по уплате таможенных платежей в федеральном бюджете находились авансовые платежи, поступившие от заявителя, превышающие по своему размеру величину произведенных обществу доначислений". Следовательно, оснований для применения штрафных санкций у ответчика не было, говорится в судебном акте.