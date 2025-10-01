Суд признал законным арест фигуранта драки в Щелково, где погиб футболист

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Московский областной суд признал законным арест предполагаемого зачинщика драки в Щелково, в ходе которого погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич, сообщили РИА Новости в инстанции.

"Постановление Щелковского городского суда Московской области оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказали в суде.

Ранее СК РФ сообщал, что группа приезжих избила 20-летнего игрока любительского ФК "Русская община" в подмосковном Щелково

Избиение парня толпой мужчин попало на камеры видеонаблюдения: от удара в челюсть тот упал на асфальт, ударился головой, потерял сознание, но его продолжали добивать, пока нападавших не остановили свидетели. Ерошевич был госпитализирован с серьезными травмами, через несколько дней он скончался.