Суд признал законным арест фигуранта драки в Щелково, где погиб футболист
2025-10-01T03:24:00+03:00
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Московский областной суд признал законным арест предполагаемого зачинщика драки в Щелково, в ходе которого погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Постановление Щелковского городского суда Московской области
оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказали в суде.
Ранее СК РФ
сообщал, что группа приезжих избила 20-летнего игрока любительского ФК "Русская община" в подмосковном Щелково
.
Избиение парня толпой мужчин попало на камеры видеонаблюдения: от удара в челюсть тот упал на асфальт, ударился головой, потерял сознание, но его продолжали добивать, пока нападавших не остановили свидетели. Ерошевич был госпитализирован с серьезными травмами, через несколько дней он скончался.
Об аресте троих мужчин, обвиняемых в избиении, подмосковный главк МВД сообщил вечером 21 августа, когда футболист был еще жив. После его смерти вменяемую фигурантам статью 111 УК РФ ужесточили до части четвертой - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Позднее был арестован четвертый фигурант.