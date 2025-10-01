Рейтинг@Mail.ru
Стубб считает, что подход Трампа по урегулированию на Украине изменился - РИА Новости, 01.10.2025
00:27 01.10.2025
Стубб считает, что подход Трампа по урегулированию на Украине изменился
Президент Финляндии Александр Стубб, ранее неоднократно выступавший с эскалационными антироссийскими заявлениями, считает, что в подходе американского лидера...
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
дмитрий песков
сергей лавров
украина
сша
россия
Стубб считает, что подход Трампа по урегулированию на Украине изменился

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб, ранее неоднократно выступавший с эскалационными антироссийскими заявлениями, считает, что в подходе американского лидера Дональда Трампа по украинскому урегулированию произошли изменения.
Трамп ранее заявлял, что разочарован темпом урегулирования украинского конфликта, однако при этом выражал уверенность, что конфликт на Украине все же удастся урегулировать.
"Увидев, что пряник редко работает с россиянами, (Трамп - ред.) перешел к кнуту... Теперь вопрос лишь в том, насколько большой будет кнут", - заявил Стубб в интервью европейскому изданию газеты Politico.
Вашингтон сохраняет политическую волю к мирному урегулированию ситуации на Украине, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. По его словам, риторика, которая идет из США, не идет вразрез с их декларируемым желанием урегулировать конфликт на Украине. При этом Песков отмечал, что Украина продолжает милитаристскую линию вместо того, чтобы вести диалог.
Как заявлял, в свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров, Трамп хочет быстрых решений, этим частично обусловлены его заявления о разочарованности темпами украинского урегулирования.
