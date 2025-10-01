Стубб высказался за обход принципа единогласия для принятия Украины в ЕС

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент входящей в Евросоюз Финляндии Александр Стубб поддержал обход принципа единогласного одобрения решений в ЕС в вопросе ускорения вступления Украины, хотя в союзе ранее заявляли о приверженности принципу солидарности.
"Лично я одобряю любой механизм принятия решений, который обеспечивает больше гибкости и меньше возможностей блокировать. Особенно в случае с Украиной. Я всегда говорю, что никогда не стоит недооценивать способности юристов Еврокомиссии и Совета ЕС по поиску креативных решений в подобных ситуациях. Членство Украины в Евросоюзе имеет стратегическое значение. Чем раньше это произойдет, тем лучше", - заявил Стубб в интервью изданию.
Ранее Financial Times сообщила, что Евросоюз готовится начать техническую подготовку к приему Украины и Молдавии в сообщество в обход Венгрии.
Ранее издание Politico сообщало о том, что председатель Европейского совета Антониу Кошта предлагает упростить голосование в Евросоюзе по открытию переговорных кластеров на пути к вступлению Украины в блок, стремясь обойти вето Венгрии. Кроме того, согласно публикации издания, Еврокомиссия также предложила принимать решения о продлении санкций против РФ квалифицированным большинством вместо единогласного одобрения, чтобы обходить позицию Будапешта.