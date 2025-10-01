Стубб высказался за обход принципа единогласия для принятия Украины в ЕС

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент входящей в Евросоюз Финляндии Александр Стубб поддержал обход принципа единогласного одобрения решений в ЕС в вопросе ускорения вступления Украины, хотя в союзе ранее заявляли о приверженности принципу солидарности.