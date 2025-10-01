Рейтинг@Mail.ru
Стубб высказался за обход принципа единогласия для принятия Украины в ЕС - РИА Новости, 01.10.2025
00:26 01.10.2025
Стубб высказался за обход принципа единогласия для принятия Украины в ЕС
Стубб высказался за обход принципа единогласия для принятия Украины в ЕС
Президент входящей в Евросоюз Финляндии Александр Стубб поддержал обход принципа единогласного одобрения решений в ЕС в вопросе ускорения вступления Украины,... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T00:26:00+03:00
2025-10-01T00:26:00+03:00
Стубб высказался за обход принципа единогласия для принятия Украины в ЕС

Стубб: необходимо обойти принцип единогласия для ускорения принятия Украины в ЕС

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент входящей в Евросоюз Финляндии Александр Стубб поддержал обход принципа единогласного одобрения решений в ЕС в вопросе ускорения вступления Украины, хотя в союзе ранее заявляли о приверженности принципу солидарности.
Как пишет европейское издание газеты Politico, Стубб поддержал шаги по ускорению вступления Украины в ЕС путем поиска способа обойти вето Венгрии.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Стубб рассказал о военной составляющей гарантий безопасности Украины
24 сентября, 17:00
"Лично я одобряю любой механизм принятия решений, который обеспечивает больше гибкости и меньше возможностей блокировать. Особенно в случае с Украиной. Я всегда говорю, что никогда не стоит недооценивать способности юристов Еврокомиссии и Совета ЕС по поиску креативных решений в подобных ситуациях. Членство Украины в Евросоюзе имеет стратегическое значение. Чем раньше это произойдет, тем лучше", - заявил Стубб в интервью изданию.
Ранее Financial Times сообщила, что Евросоюз готовится начать техническую подготовку к приему Украины и Молдавии в сообщество в обход Венгрии.
Ранее издание Politico сообщало о том, что председатель Европейского совета Антониу Кошта предлагает упростить голосование в Евросоюзе по открытию переговорных кластеров на пути к вступлению Украины в блок, стремясь обойти вето Венгрии. Кроме того, согласно публикации издания, Еврокомиссия также предложила принимать решения о продлении санкций против РФ квалифицированным большинством вместо единогласного одобрения, чтобы обходить позицию Будапешта.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Пушков прокомментировал слова Стубба о гарантиях безопасности для Украины
21 сентября, 02:57
 
