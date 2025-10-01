Как отмечает Блумберг, с точки зрения финансирования у государств-членов Евросоюза остались всего два месяца, чтобы представить проекты, финансируемые из фонда объединения в размере 150 миллиардов евро, и никакого другого финансирования не предусмотрено до начала действия нового бюджета в 2028 году.

Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявлял в беседе с РИА Новости, что понимания насчет параметров обсуждаемой в Евросоюзе "стены от дронов" до сих пор нет, а истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию союза раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию.