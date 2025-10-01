Рейтинг@Mail.ru
Реализация плана о "стене дронов" в ЕС займет долгие годы, пишет Bloomberg - РИА Новости, 01.10.2025
10:50 01.10.2025
Реализация плана о "стене дронов" в ЕС займет долгие годы, пишет Bloomberg
Реализация плана о "стене дронов" в ЕС займет долгие годы, пишет Bloomberg - РИА Новости, 01.10.2025
Реализация плана о "стене дронов" в ЕС займет долгие годы, пишет Bloomberg
Реализация плана Европейского союза по созданию "стены дронов" вдоль восточной границы интеграционного объединения, вероятно, займет "долгие годы" из-за... РИА Новости, 01.10.2025
в мире, копенгаген, украина, россия, андрюс кубилюс, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Копенгаген, Украина, Россия, Андрюс Кубилюс, Евросоюз, Еврокомиссия
Реализация плана о "стене дронов" в ЕС займет долгие годы, пишет Bloomberg

Bloomberg: создание стены дронов у восточной границы ЕС займет долгие годы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Реализация плана Европейского союза по созданию "стены дронов" вдоль восточной границы интеграционного объединения, вероятно, займет "долгие годы" из-за сложности с его исполнением и необходимым финансированием, передает агентство Bloomberg.
"Ожидается, что лидеры ЕС, которые в среду встретятся в Копенгагене в неформальной обстановке, продвинутся в реализации плана... (по созданию "стены дронов" - ред.), но сложность и необходимое финансирование, вероятно, задержат его реализацию на долгие годы", - говорится в сообщении агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Россия еще не знает, что обречена: ЕС и НАТО убедились, что Украина победит
08:00
Как отмечает Блумберг, с точки зрения финансирования у государств-членов Евросоюза остались всего два месяца, чтобы представить проекты, финансируемые из фонда объединения в размере 150 миллиардов евро, и никакого другого финансирования не предусмотрено до начала действия нового бюджета в 2028 году.
Агентство Рейтер 18 сентября передало, что еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс обсудит с военным руководством Европейского союза создание "стены дронов" вдоль восточной границы интеграционного объединения. В понедельник словацкий портал Pravda со ссылкой на издание Politico сообщил, что семь европейских государств, представители Украины и Еврокомиссии в пятницу обсудят ускорение создания так называемой "стены от дронов" вдоль восточной границы ЕС.
Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявлял в беседе с РИА Новости, что понимания насчет параметров обсуждаемой в Евросоюзе "стены от дронов" до сих пор нет, а истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию союза раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
МИД России высказался об идее "стены дронов" в Европе
27 сентября, 11:05
 
