МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Реализация плана Европейского союза по созданию "стены дронов" вдоль восточной границы интеграционного объединения, вероятно, займет "долгие годы" из-за сложности с его исполнением и необходимым финансированием, передает агентство Bloomberg.
"Ожидается, что лидеры ЕС, которые в среду встретятся в Копенгагене в неформальной обстановке, продвинутся в реализации плана... (по созданию "стены дронов" - ред.), но сложность и необходимое финансирование, вероятно, задержат его реализацию на долгие годы", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечает Блумберг, с точки зрения финансирования у государств-членов Евросоюза остались всего два месяца, чтобы представить проекты, финансируемые из фонда объединения в размере 150 миллиардов евро, и никакого другого финансирования не предусмотрено до начала действия нового бюджета в 2028 году.
Агентство Рейтер 18 сентября передало, что еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс обсудит с военным руководством Европейского союза создание "стены дронов" вдоль восточной границы интеграционного объединения. В понедельник словацкий портал Pravda со ссылкой на издание Politico сообщил, что семь европейских государств, представители Украины и Еврокомиссии в пятницу обсудят ускорение создания так называемой "стены от дронов" вдоль восточной границы ЕС.
Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявлял в беседе с РИА Новости, что понимания насчет параметров обсуждаемой в Евросоюзе "стены от дронов" до сих пор нет, а истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию союза раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию.
