FT узнала о недовольстве стран запада и юга Европы из-за стены дронов
10:20 01.10.2025 (обновлено: 10:21 01.10.2025)
FT узнала о недовольстве стран запада и юга Европы из-за стены дронов
FT узнала о недовольстве стран запада и юга Европы из-за стены дронов
FT узнала о недовольстве стран запада и юга Европы из-за стены дронов

Символика Евросоюза
Символика Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Символика Евросоюза . Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Страны запада и юга Европы недовольны тем, что большая часть средств на инициативу по созданию "стены дронов" уйдут на нужды их северных и восточных соседей, сообщает газета Financial Times.
"Чиновники в ЕС, которые работают над совместным финансированием "стены дронов", заявили, что знают о жалобах со стороны Западной и Южной Европы о том, что большая часть этих расходов пойдут на пользу восточных и северных стран", - говорится в публикации.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу по созданию "стены дронов" в Европе, заявил, что, как показывает история, создание стен это всегда плохо.
Немецкие военнослужащие готовят к запуску беспилотник во время военных учений - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Bloomberg узнало о сложности создания ЕС стены дронов на восточной границе
10:13
 
