Bloomberg узнало о сложности создания ЕС стены дронов на восточной границе
10:13 01.10.2025 (обновлено: 15:01 01.10.2025)
https://ria.ru/20251001/stena-2045568846.html
Bloomberg узнало о сложности создания ЕС стены дронов на восточной границе
Bloomberg узнало о сложности создания ЕС стены дронов на восточной границе - РИА Новости, 01.10.2025
Bloomberg узнало о сложности создания ЕС стены дронов на восточной границе
Создание "стены дронов" на восточной границе Евросоюза столкнется с проблемами из-за интенсивного авиасообщения в этом регионе, передает агентство Bloomberg со... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T10:13:00+03:00
2025-10-01T15:01:00+03:00
Bloomberg узнало о сложности создания ЕС стены дронов на восточной границе

Bloomberg: стена дронов ЕС будет угрожать безопасности гражданских самолетов

© Getty Images / Sean GallupНемецкие военнослужащие готовят к запуску беспилотник во время военных учений
Немецкие военнослужащие готовят к запуску беспилотник во время военных учений - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Getty Images / Sean Gallup
Немецкие военнослужащие готовят к запуску беспилотник во время военных учений. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Создание "стены дронов" на восточной границе Евросоюза столкнется с проблемами из-за интенсивного авиасообщения в этом регионе, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением плана.
"Один из источников <…> указал на сложность создания стены дронов вдоль восточного фланга ЕС из-за огромного количества пассажирских и грузовых самолетов в европейском воздушном пространстве, что увеличивает риск сопутствующего ущерба", — говорится в публикации.
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
СМИ: Венгрия создала огромную "дыру" в плане ЕС против России
29 сентября, 01:37
Другой источник назвал эту идею пиар-ходом, призванным скрыть сложную реальность.
По словам собеседников агентства, главная цель ЕС — определить, кто будет отвечать за координацию и как связать национальные и региональные инициативы, чтобы выйти за рамки национальных ресурсов.
О необходимости "стены дронов" в ЕС заговорили на фоне обвинений России в том, что ее беспилотники и самолеты якобы нарушали воздушное пространство стран Евросоюза, в частности Польши и Эстонии. По информации СМИ, 3 октября семь европейских государств — представители Украины и Еврокомиссии — намерены обсудить ускорение создания этой "стены".
Как заметил по этому поводу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, история показывает, что создание стен — это всегда плохо.
По словам главы Департамента европейских проблем МИД Владислава Масленникова, к пониманию параметров "стены" в ЕС пока не пришли, а истерика вокруг попадания на территорию союза неких беспилотников раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
МИД России высказался об идее "стены дронов" в Европе
27 сентября, 11:05
 
В мире, Россия, Украина, Европа, Андрюс Кубилюс, Евросоюз, Еврокомиссия
 
 
