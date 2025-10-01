Bloomberg узнало о сложности создания ЕС стены дронов на восточной границе

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Создание "стены дронов" на восточной границе Евросоюза столкнется с проблемами из-за интенсивного авиасообщения в этом регионе, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением плана.
"Один из источников <…> указал на сложность создания стены дронов вдоль восточного фланга ЕС из-за огромного количества пассажирских и грузовых самолетов в европейском воздушном пространстве, что увеличивает риск сопутствующего ущерба", — говорится в публикации.
Другой источник назвал эту идею пиар-ходом, призванным скрыть сложную реальность.
По словам собеседников агентства, главная цель ЕС — определить, кто будет отвечать за координацию и как связать национальные и региональные инициативы, чтобы выйти за рамки национальных ресурсов.
О необходимости "стены дронов" в ЕС заговорили на фоне обвинений России в том, что ее беспилотники и самолеты якобы нарушали воздушное пространство стран Евросоюза, в частности Польши и Эстонии. По информации СМИ, 3 октября семь европейских государств — представители Украины и Еврокомиссии — намерены обсудить ускорение создания этой "стены".
Как заметил по этому поводу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, история показывает, что создание стен — это всегда плохо.
По словам главы Департамента европейских проблем МИД Владислава Масленникова, к пониманию параметров "стены" в ЕС пока не пришли, а истерика вокруг попадания на территорию союза неких беспилотников раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию.
