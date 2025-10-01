Рейтинг@Mail.ru
Чем актуальны слова Оптинских старцев - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:06 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/startsy-2044549867.html
Чем актуальны слова Оптинских старцев
Чем актуальны слова Оптинских старцев - РИА Новости, 01.10.2025
Чем актуальны слова Оптинских старцев
Старцы Оптиной пустыни оставили России огромное духовное наследие. Их слова о будущем страны сегодня звучат как никогда актуально, особенно в эпоху глобальных... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T19:06:00+03:00
2025-10-01T19:06:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156266/16/1562661610_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_c7db6cd3009de9ce17d56d81ed6b0fe8.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156266/16/1562661610_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_efddc615f4758b0397b7760fba98855d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Чем актуальны слова Оптинских старцев

© Depositphotos.com / Nomadsoul1Монах
Монах - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Depositphotos.com / Nomadsoul1
Монах
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Старцы Оптиной пустыни оставили России огромное духовное наследие. Их слова о будущем страны сегодня звучат как никогда актуально, особенно в эпоху глобальных испытаний. Что же они говорили?
Духовный щит народа
Святитель Игнатий Брянчанинов еще в XIX веке писал:
"Если святыня веры будет поколеблена, никто не сможет ее удержать".
Разрушение нравственных устоев, попытки лишить людей духовного стержня не фантазия прошлого, а часть современной реальности. Брянчанинов подчеркивал, что сила России в вере народа, его молитвах и стойкости. Современный человек должен сохранять твердость, несмотря на любые испытания, словно укрепляя свой духовный щит, невидимую броню, способную защитить страну от внешнего и внутреннего разрушения.
© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанкСвято-Введенский ставропигиальный монастырь Оптина пустынь
Свято-Введенский ставропигиальный монастырь Оптина пустынь - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Юрий Кавер
Перейти в медиабанк
Свято-Введенский ставропигиальный монастырь Оптина пустынь
Оптинский старец, преподобный Анатолий, использовал яркий образ: Россия как корабль, борющийся с бурями и ураганами. Взрывы, катастрофы, разрушения — все это лишь вода, стремящаяся смыть судно. Но корабль не тонет, а обломки, символизирующие веру и нравственные устои, соединяются вновь, создавая прочный фундамент будущего.
"Страдание не конец, а начало исцеления", — говорил святой.
А преподобный Варсонофий Оптинский оставил такое завещание:
"Любите и почитайте веру нашу святую и Отечество".
© РИА Новости / М. Юрченко | Перейти в медиабанкКладбище в Оптиной пустыни
Кладбище в Оптиной пустыни - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / М. Юрченко
Перейти в медиабанк
Кладбище в Оптиной пустыни

Ориентир

Преподобный Амвросий, живший в XIX веке, предвидел революционные потрясения и войны задолго до того, как они разразились, пишет телеканал "360". Он предупреждал о хаосе и разрушениях, но одновременно говорил:
"Страна, пострадавшая, восстанет из руин и обретет новую духовную силу".
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАмвросий Оптинский
Амвросий Оптинский - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Амвросий Оптинский
История подтвердила его слова: Октябрьская революция 1917 года принесла хаос и страдания, но Россия смогла выстоять и восстановиться.
Оптинский старец Нектарий вошел в историю как один из самых загадочных духовных наставников XIX–XX веков. Он пришел в монастырь еще подростком и сразу оказался под духовным руководством преподобного Амвросия. О тесной духовной связи двух подвижников напоминает один факт: на смертном одре Амвросий позвал к себе Нектария и беседовал с ним почти два часа. Содержание той беседы осталось тайной.
Нектарий говорил просто, образно, и его слова до сих пор вызывают дискуссии. Он предупреждал, что время "тьмы безбожной" уйдет, и Россия снова расправит крылья.
© Public Domain Икона преподобного Амвросия Оптинского
Икона с изображением Амвросия Оптинского - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© Public Domain
Икона преподобного Амвросия Оптинского
Но на пути ей встретится противник: "Орел расправит крылья. Но суждено ему встретить в небе ястреба. Тот будет клевать орла". В этих строках многие видят образ российского двуглавого орла и американского белоголового орла — символ двух держав, чье противостояние определяло XX век.
Однако исход противостояния старец описывал не как трагедию: "Замирение наступит после небесного боя. Бок о бок полетят они вместе". То есть напряжение сменится сближением и новым этапом в отношениях России и США.
Но не все в пророчествах звучало утешительно. Нектарий говорил: "Четверть века минет. И выйдет срок. И поднимется новая напасть. Придет оттуда, откуда не ждали. И тогда встанут вкруг России верные. А неверные будут против нее".
Несмотря на тревожные предсказания, старец никогда не лишал народ надежды. Он утверждал: "Народ русский будет крепок духом".
© РИА Новости / Артем БуденныйМонастырь Оптина пустынь, Калужская область
Монастырь Оптина пустынь, Калужская область - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Артем Буденный
Монастырь Оптина пустынь, Калужская область

Напутствие каждому

Россия выстоит, если народ будет хранить веру, покаяние и любовь. Испытания временны, но их преодоление требует внутренней стойкости и духовного осознания.
"Осталось немного", — предупреждали старцы.
Эти напоминают, что истинная сила страны в ее народе, в духовном щите, который способен выдержать любую бурю.
"Россия воскреснет, и мир будет потрясен", — говорили святые.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала