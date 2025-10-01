Рейтинг@Mail.ru
Стармер не знает, как преодолеть кризис в Британии, считает эксперт - РИА Новости, 01.10.2025
06:11 01.10.2025
Стармер не знает, как преодолеть кризис в Британии, считает эксперт
Премьер Великобритании Кир Стармер не знает, как преодолеть глубокий кризис в стране, социальная напряженность остается высокой, поделился мнением с РИА Новости РИА Новости, 01.10.2025
великобритания, лондон, россия, кир стармер, ричард саква, джереми корбин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Великобритания, Лондон, Россия, Кир Стармер, Ричард Саква, Джереми Корбин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
СОЧИ, 1 окт – РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер не знает, как преодолеть глубокий кризис в стране, социальная напряженность остается высокой, поделился мнением с РИА Новости почетный профессор политологии Кентского университета в Великобритании Ричард Саква.
Ранее телеканал Sky News сообщил, что Стармер стал самым непопулярным премьером Британии в истории, поскольку его работу на посту одобряют лишь 13% граждан страны.
"Почему он так непопулярен? Потому что у него нет видения, как справиться с глубокими вызовами, с которыми сталкивается британская общественность и государство. Речь идет о миграционном кризисе, кризисе экономической производительности, о плохом и неэффективном управлении, загрязнении вод и так далее", - сказал Саква на полях XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Как отмечает собеседник агентства, в Великобритании сохраняется высокая напряженность среди населения, причем существующие в стране проблемы образовались еще за время пребывания у власти представителей Консервативной партии. Как напомнил Саква, за сравнительно короткий период с 2016 по 2024 годы в стране сменилось четыре премьера, среди которых все были из рядов консерваторов. При этом итогом их деятельности, по его словам, стало урезание финансирования многих сфер, сокращения в полиции, тюремной системе и так далее.
"Когда видно, что государство не в состоянии охранять собственные границы, это вызывает фундаментальные вопросы о компетентности и эффективности существующего порядка. Отсюда мы и видели только за последнее время, как более 100 тысяч людей прошли маршем по Лондону в акции под названием "Соединим королевство", - отметил профессор.
По мнению собеседника агентства, у лейбористов еще есть шанс исправить ситуацию в стране, но он также обратил внимание на рост популярности новых движений и политических партий, таких как правопопулистская Reform UK Найджела Фаража или крайне левое движение Your Party Джереми Корбина. Эксперт также отметил, что политическим потенциалом обладает глава МВД Великобритании Шабана Махмуд, которая в будущем имеет шансы претендовать на пост премьера страны.
Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил в интервью РИА Новости, что изменения в политическом ландшафте Великобритании указывают на разочарование населения в традиционных партиях.
