Стармер не знает, как преодолеть кризис в Британии, считает эксперт

СОЧИ, 1 окт – РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер не знает, как преодолеть глубокий кризис в стране, социальная напряженность остается высокой, поделился мнением с РИА Новости почетный профессор политологии Кентского университета в Великобритании Ричард Саква.