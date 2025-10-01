Рейтинг@Mail.ru
Starbucks зарегистрировал товарный знак в России - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/starbucks-2045692703.html
Starbucks зарегистрировал товарный знак в России
Starbucks зарегистрировал товарный знак в России - РИА Новости, 01.10.2025
Starbucks зарегистрировал товарный знак в России
Американская компания Starbucks зарегистрировала товарный знак в России до 2034 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T17:56:00+03:00
2025-10-01T17:56:00+03:00
россия
москва
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777281170_0:0:3090:1738_1920x0_80_0_0_5e115100772bf0ffe7107487a5bda460.jpg
https://ria.ru/20250922/registratsiya-2043593402.html
https://ria.ru/20250928/znaki-2044850693.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777281170_517:0:2835:1738_1920x0_80_0_0_4b7f885306eb06048789d33e4f411d7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Россия, Москва, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Starbucks зарегистрировал товарный знак в России

Компания Starbucks зарегистрировала товарный знак в России до 2034 года

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВывеска на кафе Starbucks
Вывеска на кафе Starbucks - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вывеска на кафе Starbucks. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Американская компания Starbucks зарегистрировала товарный знак в России до 2034 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака в виде логотипа была подана в Роспатент в мае 2024 года, в октябре 2025 года было принято решение о регистрации.
Девушка идет вдоль магазина Chanel в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Chanel подала заявку на регистрацию товарного знака в России
22 сентября, 18:34
Теперь в России могут предоставляться под соответствующим брендом услуги ресторанов, кафе и чайных баров.
Первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году. В марте 2022 года Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни. На тот момент в стране работало более 100 заведений сети. Бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати), Пинский и компания "Синдика" стали новыми владельцами бизнеса, запустив в том же 2022 году на месте Starbucks сеть кофеен Stars Сoffee.
Демонтаж вывески ресторана быстрого питания McDonald's в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
McDonald's может потерять товарные знаки в России
28 сентября, 03:59
 
РоссияМоскваФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала