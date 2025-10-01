На ЗАЭС задействовали часть автономных источников питания

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. На Запорожской АЭС, отключенной 23 сентября от внешних источников, задействована часть автономных источников питания для электроснабжения, полного их использования не нужно, запасы топлива достаточные, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

"Задействована лишь часть из имеющихся агрегатов, так как необходимости в полном их использовании нет. На станции присутствуют достаточные запасы топлива и запчастей для поддержания генераторов в рабочем состоянии. Все оборудование функционирует в штатном режиме" , - сказала Яшина.