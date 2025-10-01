https://ria.ru/20251001/ssha-2045738241.html
В США на сайтах правительства появились сообщения с обвинениями демократов
В США на сайтах правительства появились сообщения с обвинениями демократов
В США на сайтах правительства появились сообщения с обвинениями демократов
Сообщения с обвинениями демократов в приостановке работы правительства США появились на правительственных сайтах страны, следует из анализа сайтов американских... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01
2025-10-01T22:47:00+03:00
2025-10-01T22:47:00+03:00
сша
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сообщения с обвинениями демократов в приостановке работы правительства США появились на правительственных сайтах страны, следует из анализа сайтов американских министерств.
"В связи с шатдауном, во главе которого стоят демократы, обновления веб-сайта будут ограничены до полного возобновления работы", - говорится в сообщении на сайте
госдепа США
.
В заявлении на страны вина за приостановку работы правительства также возложена на демократов. "В связи с шатдауном, вызванным радикальнымии левыми демократами, данный правительственный сайт не будет обновляться в период прекращения финансирования", - говорится на главной странице сайта
.
В сообщении отмечается, что президент страны Дональд Трамп
"ясно дал понять, что хочет сохранить работу правительства и поддержать тех, кто кормит, снабжает топливом и одевает американский народ".
"Радикальные левые в конгрессе остановили работу правительства", - говорится в сообщении на сайте
министерства жилищного строительства и городского развития США.
Новый финансовый год начался в США в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынуждает федеральные власти приостановить работу.
Республиканцы контролируют обе палаты конгресса США, однако для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. У правящей партии на данный момент 53 мандата. В голосовании в среду республиканцам вновь не хватило пяти голосов. Как следует из трансляции, 45 сенаторов проголосовали против законопроекта.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.