Рейтинг@Mail.ru
В США на сайтах правительства появились сообщения с обвинениями демократов - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:47 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/ssha-2045738241.html
В США на сайтах правительства появились сообщения с обвинениями демократов
В США на сайтах правительства появились сообщения с обвинениями демократов - РИА Новости, 01.10.2025
В США на сайтах правительства появились сообщения с обвинениями демократов
Сообщения с обвинениями демократов в приостановке работы правительства США появились на правительственных сайтах страны, следует из анализа сайтов американских... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T22:47:00+03:00
2025-10-01T22:47:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519861_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05e99615cb97be3367f7a51ed758e190.jpg
https://ria.ru/20251001/ssha-2045726367.html
https://ria.ru/20251001/tramp-2045690759.html
https://ria.ru/20251001/ssha-2045719376.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519861_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_9907d81e6691565bcfbd4b15583c0742.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
В США на сайтах правительства появились сообщения с обвинениями демократов

В США на сайтах появились сообщения с обвинениями демократов в шатдауне

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканский флаг перед Белым домом в Вашингтоне
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Сообщения с обвинениями демократов в приостановке работы правительства США появились на правительственных сайтах страны, следует из анализа сайтов американских министерств.
"В связи с шатдауном, во главе которого стоят демократы, обновления веб-сайта будут ограничены до полного возобновления работы", - говорится в сообщении на сайте госдепа США.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Вице-президент США считает, что шатдаун скоро завершится
Вчера, 20:42
В заявлении на страны вина за приостановку работы правительства также возложена на демократов. "В связи с шатдауном, вызванным радикальнымии левыми демократами, данный правительственный сайт не будет обновляться в период прекращения финансирования", - говорится на главной странице сайта.
В сообщении отмечается, что президент страны Дональд Трамп "ясно дал понять, что хочет сохранить работу правительства и поддержать тех, кто кормит, снабжает топливом и одевает американский народ".
"Радикальные левые в конгрессе остановили работу правительства", - говорится в сообщении на сайте министерства жилищного строительства и городского развития США.
Новый финансовый год начался в США в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынуждает федеральные власти приостановить работу.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Администрация Трампа пытается снизить ущерб от шатдауна
Вчера, 17:51
Республиканцы контролируют обе палаты конгресса США, однако для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. У правящей партии на данный момент 53 мандата. В голосовании в среду республиканцам вновь не хватило пяти голосов. Как следует из трансляции, 45 сенаторов проголосовали против законопроекта.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Сенат США не смог принять проект о финансировании правительства
Вчера, 19:53
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала