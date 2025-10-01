Госдеп одобрил продажу Канаде ракетных систем HIMARS

https://ria.ru/20251001/ssha-2045735304.html
Госдеп США одобрил продажу Канаде артиллерийских ракетных систем HIMARS на общую сумму 1,75 миллиарда долларов, заявили во вторник в Пентагоне. РИА Новости, 01.10.2025
в мире
канада
сша
государственный департамент сша
министерство обороны сша
