Госдеп одобрил продажу Канаде ракетных систем HIMARS - РИА Новости, 01.10.2025
22:16 01.10.2025
Госдеп одобрил продажу Канаде ракетных систем HIMARS
Госдеп США одобрил продажу Канаде артиллерийских ракетных систем HIMARS на общую сумму 1,75 миллиарда долларов, заявили во вторник в Пентагоне. РИА Новости, 01.10.2025
в мире, канада, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша
В мире, Канада, США, Государственный департамент США, Министерство обороны США
Госдеп одобрил продажу Канаде ракетных систем HIMARS

Госдеп США одобрил продажу Канаде ракетных систем HIMARS на $1,75 млрд

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Госдеп США одобрил продажу Канаде артиллерийских ракетных систем HIMARS на общую сумму 1,75 миллиарда долларов, заявили во вторник в Пентагоне.
"Государственный департамент принял решение одобрить возможную продажу правительству Канады высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) M142 и сопутствующего оборудования на сумму 1,75 миллиарда долларов", - указано в распространенном сообщении.
Отмечается, что будущие поставки позволят Канаде "повысить свой вклад в коллективную оборону Западного полушария, а также в оборону и сдерживание в Европе".
В миреКанадаСШАГосударственный департамент СШАМинистерство обороны США
 
 
