В Белом доме рассказали о дискуссиях по вопросу завершения конфликта в Газе
20:58 01.10.2025 (обновлено: 21:01 01.10.2025)
https://ria.ru/20251001/ssha-2045727161.html
В Белом доме рассказали о дискуссиях по вопросу завершения конфликта в Газе
Белый дом заявил, что по вопросу завершения конфликта в Газе ведутся "чувствительные дискуссии", однако установленный срок для ответа от движения ХАМАС остаётся РИА Новости, 01.10.2025
2025
В Белом доме рассказали о дискуссиях по вопросу завершения конфликта в Газе

Белый дом заявил о чувствительных дискуссиях по завершению конфликта в Газе

Белый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. Белый дом заявил, что по вопросу завершения конфликта в Газе ведутся "чувствительные дискуссии", однако установленный срок для ответа от движения ХАМАС остаётся неизменным.
"Могу сказать, что проходят очень чувствительные обсуждения — по ХАМАС", — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге.
Она подчеркнула, что "крайний срок для ответа ХАМАС остаётся прежним".
ХАМАС вряд ли отвергнет план Трампа по Газе полностью, считает эксперт
ХАМАС вряд ли отвергнет план Трампа по Газе полностью, считает эксперт
© 2025 МИА «Россия сегодня»
