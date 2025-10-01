Рейтинг@Mail.ru
Вице-президент США считает, что шатдаун скоро завершится - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:42 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/ssha-2045726367.html
Вице-президент США считает, что шатдаун скоро завершится
Вице-президент США считает, что шатдаун скоро завершится - РИА Новости, 01.10.2025
Вице-президент США считает, что шатдаун скоро завершится
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не прогнозирует в стране продолжительного шатдауна, выразив уверенность, что часть демократов в Конгрессе пойдет на... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T20:42:00+03:00
2025-10-01T20:42:00+03:00
в мире
сша
джеймс дэвид вэнс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028535839_0:64:3071:1791_1920x0_80_0_0_27e1ad725626cf7bca10330ba00ab4ab.jpg
https://ria.ru/20251001/tramp-2045690759.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028535839_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_950c6652fa11e8dce16d752f11de2b15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джеймс дэвид вэнс
В мире, США, Джеймс Дэвид Вэнс
Вице-президент США считает, что шатдаун скоро завершится

Вэнс: шатдаун скоро завершится, потому что демократы начинают сдавать позиции

© AP Photo / Jacquelyn MartinДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не прогнозирует в стране продолжительного шатдауна, выразив уверенность, что часть демократов в Конгрессе пойдет на уступки.
"Я не думаю, что это будет долгий шатдаун, это чисто моя догадка, но уже есть признаки, что умеренные демократы начинают сдавать позиции", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста в ходе брифинга на площадке Белого дома.
По словам Вэнса, ситуация во многом зависит от готовности демократов к компромиссу, однако "фундаментальные интересы американцев требуют скорейшего решения".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Администрация Трампа пытается снизить ущерб от шатдауна
Вчера, 17:51
 
В миреСШАДжеймс Дэвид Вэнс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала