Вице-президент США считает, что шатдаун скоро завершится
Вице-президент США считает, что шатдаун скоро завершится - РИА Новости, 01.10.2025
Вице-президент США считает, что шатдаун скоро завершится
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не прогнозирует в стране продолжительного шатдауна, выразив уверенность, что часть демократов в Конгрессе пойдет на... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T20:42:00+03:00
2025-10-01T20:42:00+03:00
2025-10-01T20:42:00+03:00
Вице-президент США считает, что шатдаун скоро завершится
Вэнс: шатдаун скоро завершится, потому что демократы начинают сдавать позиции
ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не прогнозирует в стране продолжительного шатдауна, выразив уверенность, что часть демократов в Конгрессе пойдет на уступки.
"Я не думаю, что это будет долгий шатдаун, это чисто моя догадка, но уже есть признаки, что умеренные демократы начинают сдавать позиции", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста в ходе брифинга на площадке Белого дома.
По словам Вэнса, ситуация во многом зависит от готовности демократов к компромиссу, однако "фундаментальные интересы американцев требуют скорейшего решения".