Вице-президент США считает, что шатдаун скоро завершится

ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не прогнозирует в стране продолжительного шатдауна, выразив уверенность, что часть демократов в Конгрессе пойдет на уступки.

"Я не думаю, что это будет долгий шатдаун, это чисто моя догадка, но уже есть признаки, что умеренные демократы начинают сдавать позиции", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста в ходе брифинга на площадке Белого дома.