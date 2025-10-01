https://ria.ru/20251001/ssha-2045719376.html

Сенат США не смог принять проект о финансировании правительства

Сенат США в очередной раз не смог принять республиканский законопроект о финансировании правительства, который бы прекратил режим шатдауна

ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Сенат США в очередной раз не смог принять республиканский законопроект о финансировании правительства, который бы прекратил режим шатдауна, трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.Новый финансовый год начался в Соединенных Штатах в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, из-за чего федеральным властям пришлось приостановить работу.Республиканцы контролируют обе палаты конгресса США, но для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. У правящей партии сейчас 53 мандата. В голосовании в среду республиканцам вновь не хватило пяти голосов. Как следует из трансляции, 45 сенаторов проголосовали против законопроекта.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.В конгрессе отметили, что Вооруженные силы США продолжат нести службу в полном составе, сотрудники федеральных правоохранительных органов также будут обязаны выходить на работу. Плату за это они пока не получат.Трамп во время второго срока уже сталкивался с угрозой шатдауна, но тогда его удалось избежать. Камнем преткновения на пути к согласованию бюджета на наступивший финансовый год он называл вопросы границы, которую демократы якобы хотят оставить открытой, расходы на медобеспечение нелегалов и повестку ЛГБТ* — пропаганду смены пола.На первый срок Трампа пришелся самый долгий перерыв в работе правительства в истории страны: он продолжался 35 дней и закончился в январе 2019 года. Тогда 420 тысяч человек выходили на службу авансом, 380 тысяч отправили в отпуск без оплаты.В то время не функционировали целые ведомства, замедлилось оформление документов. Из-за нехватки сотрудников транспортных служб задержки были повсеместными. В парках росли горы мусора, госмузеи не работали. Демократы использовали этот период для агитации, раздавая продуктовые наборы чиновникам, оставшимся без зарплаты. Сам Трамп, принимая в Белом доме спортсменов-чемпионов, угощал их бургерами из "Макдоналдс", потому что отправил повара в отпуск.* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

