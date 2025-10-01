Рейтинг@Mail.ru
Вице-президент США заявил, что демократы остановили работу правительства - РИА Новости, 01.10.2025
19:15 01.10.2025
Вице-президент США заявил, что демократы остановили работу правительства
Вице-президент США заявил, что демократы остановили работу правительства - РИА Новости, 01.10.2025
Вице-президент США заявил, что демократы остановили работу правительства
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что демократы в сенате остановили работу правительства, требуя сотни миллиардов долларов на медицинские льготы для... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T19:15:00+03:00
2025-10-01T19:15:00+03:00
в мире, сша, дональд трамп, джеймс дэвид вэнс
В мире, США, Дональд Трамп, Джеймс Дэвид Вэнс
Вице-президент США заявил, что демократы остановили работу правительства

Вэнс: демократы остановили работу правительства, требуя льготы для нелегалов

© AP Photo / Evan VucciДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что демократы в сенате остановили работу правительства, требуя сотни миллиардов долларов на медицинские льготы для нелегальных мигрантов.
"Левое крыло демократов в сенате закрыло правительство, потому что мы отказались дать им сотни миллиардов долларов на медицинские льготы для нелегальных мигрантов", - сказал Вэнс в эфире телеканала Fox News.
Генсек НАТО Марк Рютте на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
"Ставить условия будет Россия". В США рассказали, что надвигается на Запад
Вчера, 18:48
Он подчеркнул, что подобные требования не являются выдумкой республиканцев.
"Это не что-то, что мы придумали. Это не просто политический лозунг. Это прописано в тексте законопроекта, который демократы изначально представили нам для открытия правительства", - отметил вице-президент.
По его словам, налогоплательщики не должны финансировать здравоохранение для тех, кто находится в США незаконно.
"Мы хотим, чтобы американские граждане пользовались этими медицинскими услугами в больницах, а не платили налоги и видели, как эти услуги уходят нелегальным мигрантам", - заявил он.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Шатдаун может стоить США десятки миллиардов долларов
Вчера, 17:25
Вэнс также добавил, что республиканцы не против работать над снижением стоимости медицины, но переговоры не должны вестись под угрозой закрытия правительства.
"Я согласен с ними. Конечно, мы все хотим, чтобы американцы имели доступ к недорогому здравоохранению, давайте работать вместе над этим. Но вы не закрываете правительство, вы не берёте его в заложники только потому, что хотите вести переговоры о стоимости здравоохранения", - сказал вице-президент.
По словам Вэнса, от шатдауна страдают военные и госслужащие, а республиканцы готовы обсуждать реформу здравоохранения только после возобновления работы правительства.
Новый финансовый год начался в Штатах в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынуждает федеральные власти приостановить работу.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Флаг США над посольством страны в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Посольство США в России предупредило о последствиях шатдауна
Вчера, 13:59
 
В миреСШАДональд ТрампДжеймс Дэвид Вэнс
 
 
