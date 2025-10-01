https://ria.ru/20251001/ssha-2045692125.html
В США закроют центры иностранных СМИ Госдепа
В США закроют центры иностранных СМИ Госдепа - РИА Новости, 01.10.2025
В США закроют центры иностранных СМИ Госдепа
Центры иностранных СМИ госдепартамента США закроются на время приостановки финансирования правительства, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости
В США закроют центры иностранных СМИ Госдепа
ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. Центры иностранных СМИ госдепартамента США закроются на время приостановки финансирования правительства, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении американского дипведомства.
"Центры иностранных СМИ будут закрыты на период прекращения ассигнований правительства США
. По срочным вопросам, касающимся безопасности жизни людей, защиты имущества и национальной безопасности, просьба обращаться на (адрес электронной почты госдепартамента - ред.). Мы возобновим работу после завершения приостановки финансирования", — говорится в заявлении.
В документе уточняется, что исключения распространяются только на функции, связанные с обеспечением безопасности и внешней политики, необходимой для защиты национальной безопасности США.
Новый финансовый год начался в Штатах в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынуждает федеральные власти приостановить работу.
Президент США Дональд Трамп
заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.