В США закроют центры иностранных СМИ Госдепа

ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. Центры иностранных СМИ госдепартамента США закроются на время приостановки финансирования правительства, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении американского дипведомства.

"Центры иностранных СМИ будут закрыты на период прекращения ассигнований правительства США . По срочным вопросам, касающимся безопасности жизни людей, защиты имущества и национальной безопасности, просьба обращаться на (адрес электронной почты госдепартамента - ред.). Мы возобновим работу после завершения приостановки финансирования", — говорится в заявлении.

В документе уточняется, что исключения распространяются только на функции, связанные с обеспечением безопасности и внешней политики, необходимой для защиты национальной безопасности США.

Новый финансовый год начался в Штатах в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынуждает федеральные власти приостановить работу.