Шатдаун может стоить США десятки миллиардов долларов

ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Новый финансовый год в США начался с шатдауна - приостановки работы федеральных ведомств из-за отсутствия бюджета. Для американской политики это не редкость: с 1976 года подобные кризисы происходили уже 22 раза и обошлись экономике минимум в 37-40 миллиардов долларов. РИА Новости собрали главное о "закрытиях" правительства.

Термин shutdown переводится как "закрытие" или "остановка". В США он означает прекращение работы части госучреждений, которые напрямую финансируются конгрессом. Критически важные службы - полиция, госпитали, пограничники и авиадиспетчеры - продолжают работать, но сотни тысяч федеральных сотрудников уходят в неоплачиваемые отпуска.

Дорогая традиция

История шатдаунов в США насчитывает почти полвека. Первый современный шатдаун произошёл в 1976 году при президенте Джеральде Форде и продолжался 11 дней. Уже в начале 1980-х федеральным ведомствам официально предписали останавливать "необязательные" операции в случае отсутствия ассигнований, и с тех пор приостановки стали регулярной частью бюджетных кризисов.

В 1981 году при Рональде Рейгане "закрытие" длилось всего один день, однако даже такая краткая остановка, по оценкам, обошлась бюджету в 80-90 миллионов долларов. Куда более ощутимыми оказались последствия противостояния администрации Билла Клинтона с республиканцами в Конгрессе: два шатдауна 1995–1996 годов суммарно парализовали работу правительства на 26 дней и нанесли ущерб более чем в 1,4 миллиарда долларов - что в нынешних ценах эквивалентно примерно 2,1 миллиарда.

В 2013 году при Бараке Обаме федеральные службы не работали 16 дней. Аналитики Standard & Poor's тогда подсчитали, что экономика потеряла около 24 миллиардов долларов, а рост ВВП в четвёртом квартале снизился на 0,6 процентного пункта.

Самым продолжительным шатдауном стал кризис 2018-2019 годов при Дональде Трампе : правительство оказалось парализовано на 35 дней. Бюджетное управление конгресса США оценило совокупные потери в 11 миллиардов долларов, из которых 3 миллиарда были потеряны безвозвратно.

Отдельно cенат США подсчитывал "прямые" издержки для налогоплательщиков от трёх последних приостановок работы правительства. Они составили почти 4 миллиарда долларов - это выплаты за вынужденные простои сотрудников и административные расходы.

В целом, документированные оценки по крупнейшим эпизодам позволяют говорить о консервативной нижней планке совокупных потерь в 37-40 миллиардов долларов в текущих ценах. При этом, по многим краткосрочным шатдаунам 1980-1990-х годов ущерб вообще не подсчитывался, поэтому реальная сумма, вероятно, значительно выше.

Полная остановка

Нынешний шатдаун отличается масштабом: конгресс не принял ни одного из 12 законопроектов о финансировании, поэтому приостановка носит полный характер. Под ударом оказываются до 40% федеральных сотрудников - свыше 800 тысяч человек.

Поводом стали споры о финансировании здравоохранения и социальных программ. Демократы требуют продлить налоговые льготы на медицинское страхование по закону Affordable Care Act, защитить программу Medicaid для малоимущих и инвалидов, а также восстановить финансирование Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Национальных институтов здоровья (NIH).

Республиканцы во главе с президентом Дональдом Трампом настаивают на жёсткой экономии: они продвинули в июле масштабный закон под названием One Big Beautiful Bill, который увеличил расходы на оборону и миграционный контроль, но урезал траты на здравоохранение и экологические инициативы. Теперь Белый дом предлагает "чистое" временное продление финансирования без новых условий, тогда как демократы используют своё право блокировать законопроект в Сенате и требуют включить в него продление субсидий и социальные гарантии.

Белый дом, в отличие от прежних кризисов, даже не пытается скрыть готовность к длительной остановке. "Мы уволим много людей", - прямо заявлял Трамп, намекая, что шатдаун может стать инструментом массовых сокращений и закрытия нежелательных для республиканцев программ.