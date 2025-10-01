Рейтинг@Mail.ru
NYT: США хотят сократить финансирование борьбы с терроризмом в Нью-Йорке
11:07 01.10.2025
NYT: США хотят сократить финансирование борьбы с терроризмом в Нью-Йорке
в мире
нью-йорк (город)
сша
колумбия
дональд трамп
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
джо байден
нью-йорк (город)
сша
колумбия
в мире, нью-йорк (город), сша, колумбия, дональд трамп, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), джо байден
В мире, Нью-Йорк (город), США, Колумбия, Дональд Трамп, Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк), Джо Байден
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа намерена сократить финансирование программ по борьбе с терроризмом в штате Нью-Йорк на 86%, сообщила газета New York Times.
"Власти штата недавно выяснили, что Нью-Йорк потеряет 100 миллионов долларов от министерства внутренней безопасности на программы по борьбе с терроризмом. Это сокращение является дополнением к ранее объявленному в августе сокращению финансирования на 87 миллионов долларов", - пишет газета.
Трамп планирует ввести нацгвардию в Нью-Йорк
20 сентября, 00:34
Как отмечается, если сокращения затронут штат, федеральные расходы на программы по борьбе с терроризмом сократятся до 30 миллионов долларов, что на 86% меньше по сравнению с тем, что получал штат при администрации экс-президента США Джо Байдена.
Как подчеркнули в сообщении, Нью-Йорк вместе с десятью другими штатами и округом Колумбия обратились в суд с целью заблокировать сокращение бюджета. Во вторник федеральный судья в Род-Айленде предоставил штатам временную отсрочку, заморозив средства, пока идет разбирательство.
В конце сентября Трамп пообещал проблемы со столицей претенденту на пост мэра Нью-Йорка, демократу Зохрану Мамдани, в частности, американский лидер заявил, что не выделит Мамдани на посту мэра денег из федерального бюджета.
Ранее Мамдани неожиданно обошел на праймериз Демпартии главного конкурента - экс-губернатора штата Эндрю Куомо, набрав, по последним данным, 43,5% (36,4% у Куомо).
Мамдани родился в Уганде в семье индийского происхождения, родители перебрались в Нью-Йорк, когда Зохрану было 7 лет. В Нью-Йорке используется рейтинговое голосование, и так как ни один из кандидатов, вероятно, не наберет более 50%, то подсчет голосов будет продолжаться раундами. Тридцатитрехлетний Мамдани в случае победы станет первым мусульманином на посту мэра Нью-Йорка.
Трамп заявил, что собирается навести порядок в Нью-Йорке
