NYT: США хотят сократить финансирование борьбы с терроризмом в Нью-Йорке

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа намерена сократить финансирование программ по борьбе с терроризмом в штате Нью-Йорк на 86%, сообщила газета New York Times.
"Власти штата недавно выяснили, что Нью-Йорк потеряет 100 миллионов долларов от министерства внутренней безопасности на программы по борьбе с терроризмом. Это сокращение является дополнением к ранее объявленному в августе сокращению финансирования на 87 миллионов долларов", - пишет газета.
Как отмечается, если сокращения затронут штат, федеральные расходы на программы по борьбе с терроризмом сократятся до 30 миллионов долларов, что на 86% меньше по сравнению с тем, что получал штат при администрации экс-президента США Джо Байдена.
Как подчеркнули в сообщении, Нью-Йорк вместе с десятью другими штатами и округом Колумбия обратились в суд с целью заблокировать сокращение бюджета. Во вторник федеральный судья в Род-Айленде предоставил штатам временную отсрочку, заморозив средства, пока идет разбирательство.
В конце сентября Трамп пообещал проблемы со столицей претенденту на пост мэра Нью-Йорка, демократу Зохрану Мамдани, в частности, американский лидер заявил, что не выделит Мамдани на посту мэра денег из федерального бюджета.
Ранее Мамдани неожиданно обошел на праймериз Демпартии главного конкурента - экс-губернатора штата Эндрю Куомо, набрав, по последним данным, 43,5% (36,4% у Куомо).
Мамдани родился в Уганде в семье индийского происхождения, родители перебрались в Нью-Йорк, когда Зохрану было 7 лет. В Нью-Йорке используется рейтинговое голосование, и так как ни один из кандидатов, вероятно, не наберет более 50%, то подсчет голосов будет продолжаться раундами. Тридцатитрехлетний Мамдани в случае победы станет первым мусульманином на посту мэра Нью-Йорка.
